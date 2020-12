Guinée : lancement à Conakry de la première édition des prix Medias Awards...

CONAKRY- Dans le but récompenser le mérite des professionnels de l’information, la structure MAAKCOM a officiellement lancé ce Mercredi 23 Décembre 2020, la première édition de l’évènement dénommé Medias Awards Guinée (MAG), a constaté Africaguinee.com.

Cette première édition du MAG, qui a comme partenaires institutionnels le ministère de l’Information et de la Communication et la Haute Autorité de la communication (HAC), vient combler, selon les organisateurs, un vide et de créer l’émulation au sein des medias.

Dans son propos liminaire, Antoine Kourouma, commissaire général de Medias Awards Guinée, a indiqué que cette cérémonie tant attendue par les professionnels de médias a pour objectif principal d’honorer les journalistes et techniciens guinéens qui sont confrontés aux difficultés dans l’exercice de leur profession.

‘’La plupart des hommes de medias travaillent de façon inlassable sans jouir des fruits de leur labeur. La Guinée est l’un des rares pays du continent où il n’existe quasiment pas d’évènement officiels permanent pour récompenser solennellement le mérite des professionnels de l’information’’ a déclaré le commissaire général du MAG.

Aux dires du journaliste, pour combler donc ce vide et créer l’émulation au sein des medias, la structure MAAKCOM propose l’évènement dénommé MAG dont la première édition aura lieu le samedi 27 Mars 2021 à Conakry.

Pour Justin Morel Junior, président du comité d’organisation, l’objectif de la structure MAAKCOM à travers les « MAG 2021 » est de réunir les hommes de medias pour distinguer les meilleurs dans leurs domaines respectifs et d’apporter des solutions et une valeur ajoutée à ce qu’ils font.

‘’Ce rendez-vous se proclame déjà avec beaucoup d’enthousiasme comme le plus grand évènement qui aura à sacrer les meilleurs d’entre nous. Les bénéficiaires de ce projet sont les journalistes et techniciens de la presse guinéenne qui excellent dans la presse audiovisuelle, radio et télé, la presse écrite et la presse en ligne’’, a précisé le président du comité d’organisation.

A son pupitre, Amara Somparé, ministre de l’information et de la communication a indiqué, que le MAG sans aucune hésitation a le plein soutien et entier du département qu’il dirige.

’’Je témoigne toute ma fierté d’accompagner Justin Morel Junior et l’agence qu’il parraine dans la réalisation de ce grand évènement’’ a promis le ministre Somparé. Pour qualifier une profession, dit-il, il est extrêmement important de pouvoir mettre en place un dispositif à la fois de reconnaissance mais aussi de sanction.

‘’ Le dispositif de sanction existe aujourd’hui de par la loi, malheureusement celui qui consiste à la gratification de ceux qui se démarquent par la qualité de leur travail n’existe pas encore dans notre pays. Je voudrais que ces Medias Awards deviennent pour la presse guinéenne ce baromètre qui permettra aux journalistes chaque année de se battre pour que leurs noms figurent en lettres d’Or le jour la récompense. C’est cela qui permettra de qualifier votre profession et c’est cela qui permettra d’améliorer la qualité des différents organes de presse que vous animez’’ a indiqué le ministre de l’Information et de la communication.

Pour Boubacar Yacine Diallo, président de la Haute Autorité de Communication, cet évènement est une initiative toute heureuse qui provient de la corporation avec comme prétention de récompenser le meilleur journaliste au cours d’une année et avec un défi de taille, récompenser le meilleur au cours de l’année.

‘’Je voudrais espérer que ce journaliste ou cette journaliste lorsqu’il aura été désigné que toute la corporation salut le choix et que ce ne soit pas le contraire. Parce que si c’était le contraire ce serait la mort programmé de la structure et de l’évènement’’, a averti le président de la HAC.

Dans un document dont copie est parvenue à notre desk, il est indiqué que pour participer à ce concours, il faut tout d’abord être de nationalité guinéenne, résider et exercer le métier en Guinée, appartenir à un media en activité, réunir les dossiers exigés par l’équipe d’organisation. Pour le faire, il faudra s’inscrire sur la plateforme dédiée à l’évènement MAG 2020. www.media-awardsguinee.com.

Au cours de cette distinction 15 prix seront décernés dans toutes les catégories de presse (écrite et en ligne), deux prix dont celui du meilleur prix presse écrite et presse en ligne. Des prix spéciaux seront aussi attribués pour le meilleur reportage santé sur le covid 19 et le prix du meilleur correspondant à l’intérieur du pays. Il y aura aussi des récompenses à des doyens du métier décédés ou vivants. Le graal du MAG 2021 sera bien entendu le prix de l’Homme de Medias de l’Année.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 11 13