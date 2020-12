Cellou Dalein révèle: « Le Président Conté m’a dit je vais mourir… »

CONAKRY- C’est une révélation que vient de faire Cellou Dalein Diallo sur un échange jusque-là « confidentiel » entre lui et le Général Lansana Conté.

Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée qui a été pendant plusieurs années Ministre et même Premier Ministre au temps du Général Conté, a révélé le contenu d’une discussion qu’il a eue avec l’ancien Président du Parti de l’unité et du progrès, quelques années avant sa mort.

« Je vais vous faire une révélation. Le Général Conté a construit sa maison à Moussaya à la place de celle qu’occupait son père. Il m’a dit c’est là que je vais faire ma retraite. Comme souvent les week-ends il me prenait pour visiter ses plantations. Je lui ai dit que ce n’est pas là qu’il faut prendre, c’est au bord du lac. Voyez quelle vue on a ici. Le Président Conté m’a dit je vais mourir là où est mort mon père », a révélé Cellou Dalein Diallo qui a été un des plus proches collaborateurs du Général Lansana Conté.

Selon l’opposant Cellou, Lansana Conté a été un homme exceptionnel qui aimait son pays.

« C’est un homme exceptionnel qui a horreur de l’injustice, qui était attaché à la Guinée, aux guinéens et à l’unité du pays », a souligné le numéro un de l’UFDG.

Africaguinee.com