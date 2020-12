Urgent-Apparition d'une nouvelle variété de Covid-19 : La Guinée prend de nouvelles mesures…

CONAKRY-Face à l'apparition d'une nouvelle variété de coronavirus en Angleterre et en Afrique du Sud, les autorités sanitaires de la Guinée ont annoncé ce mercredi 23 décembre 2020, avoir pris de nouvelles dispositions pour les voyageurs en provenance de ces deux pays.

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire précise que cette nouvelle variété de Covid-19 est plus virulente et plus contagieuse. D'où selon elle, la nécessité de prendre des mesures appropriées pour éviter toute surprise.

Elle porte à la connaissance de tous les voyageurs en provenance de l'Angleterre et de l'Afrique de Sud, qu'en plus du certificat du test PCR négatif, ils doivent obligatoiremet se soumettre à un test Covid-19 à leur arrivée et rester en quarantaine jusqu'à la sortie du résultat.