Souleymane Traoré, DG de la CBG : "Ce que nous faisons en Guinée…"

KAMSAR-Présente en Guinée depuis 1973, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) a contribué à plus de 5,2 milliards de dollars au revenu de l'Etat guinéen. Elle produit plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an.

Souleymane Traoré, le Directeur Général de la société explique ici l'action de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) et surtout en quoi, elle demeure un leader mondial dans son domaine.