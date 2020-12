Démission de Kassory: le conseiller personnel du premier ministre précise...

CONKARY- C'est un secret de polichinelle ! L'équipe gouvernementale dirigée par Kassory Fofana est en sursis. Au lendemain de l'élection présidentielle suivie de l'installation cette semaine du président Alpha Condé, la démission du premier ministre ainsi que celle de son gouvernement est attendue un jour à l'autre. Alors que les spéculations continuent sur le jour de cette démission attendue, un proche du locataire du petit palais de la Colombe, a apporté des précisions.

"Il ne faut jamais perdre de vue que du Premier ministre au dernier fonctionnaire, chacun sert au plaisir du président de la République. Donc quel qu'en soit leur volonté ou enthousiasme, ce n'est que quand le Président est prêt qu'ils peuvent bouger. En ce qui concerne le Premier ministre, il est très accompli et satisfait. Parce que la confiance que le Président a placé en lui, il a fait tout ce qu'il pouvait pour la mériter. Pour le reste, c'est seul le Président qui a reçu le mandat du peuple, qui décidera quand il recevra une démission. Il peut même décider autrement parce que rien ne l'en oblige dans la constitution pour fixer une date particulière par rapport à la nomination ou à la démission des membres du gouvernement ", a précisé le conseiller personnel du premier ministre Chérif Haidara.

Une étude réalisée par l'association guinéenne des sciences politiques montre que 32,83% sur un échantillon de 934 personnes interrogées à travers les principales villes du pays, ont déclaré leur préférence pour un gouvernement d’ouverture comprenant des personnalités de l’opposition. Cependant, seuls 12,40% préfèrent un exécutif en majorité composé par les membres de la mouvance présidentielle alors que 25%, des sondés penchent pour un gouvernement technocratique avec des membres de la société civile.

Réélu avec 59.50% pour un sextennat après deux quinquennats passés à la tête de la Guinée, Alpha Condé a été installé ce lundi 21 décembre 2020 dans ses fonctions. Engagé à gouverner autrement, le chef de l'Etat a promis de rompre avec les vieilles habitudes : corruption, népotisme, clientélisme, copinage. La physionomie de son futur gouvernement est très attendue.

"Nous attendons tous, lorsqu'il sera prêt, le Premier ministre, je parie qu'il va s'exécuter à l'instant T. D'ici là, il continue à travailler, on se voit à tout moment. Quand la demande lui sera adressée, je suis sûr et certain qu'il sera prêt à obtempérer à l'instant. En attendant la décision du Chef de l'Etat, nous avons tous les yeux et les oreilles tournés vers Sékhoutourea", a précisé le conseiller personnel du chef du chef du gouvernement.

A suivre…

