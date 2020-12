Nouveau Gouvernement: le camp d'Alpha Condé est-il prêt à une ouverture?

CONAKRY-Après la prise de fonction d'Alpha Condé, les yeux sont désormais tournés vers la formation du nouveau gouvernement. Au sein de l'opinion, certains n'excluent pas la rentrée de certaines figures de l'opposition dans la future équipe. Le Chef de l'Etat qui a promis de "gouverner autrement", va-t-il briser le mur de la méfiance pour faire appel à ses adversaires d'hier ? Aura-t-il le soutien de son parti, le RPG arc-en-ciel ? Saloum Cissé, le secrétaire général du parti précise :

" Le Président de la République a été clair en disant qu'il tend la main à l'opposition pour qu'un climat de sérénité soit observé en Guinée. Mieux, il l'a dit et répété qu'il veut gouverner autrement. Ce qui veut dire que la politique d'exclusion n'est pas sa vision. Il veut travailler avec tous les guinéens pour que ce pays soit tiré de l'ornière et qu'il y ait la tranquillité absolue. C'est notre objectif à court, moyen et long terme. On le soutient dans cette démarche d'ouverture et nous l'applaudissons des dix doigts. C'est notre créneau à l'heure actuelle", a rassuré ce haut responsable du RPG arc en ciel.

A la veille du remaniement ministériel annoncé, les noms de plusieurs opposants reviennent très souvent. Parmi eux il y en a trois qui se détachent : Faya Milimouno, Ousmane Kaba et Ousmane Doré qui ont tous pris part à l'investiture d'Alpha Condé, il y a une semaine. D'autres figures de l'opposition restent pour le moment très prudentes et demandent au chef de l'Etat de se départir des "vœux pieux" en posant des actes allant dans le sens d'un apaisement véritable. Libérer notamment les prisonniers politiques. Saloum Cissé prévient que cette décision revient à la justice.

"Quand on est opposant, on ne prend pas d'armes pour avoir le pouvoir. On doit avoir le langage et la stratégie pour ne pas nuire aux autres. Tous ceux qui sont en prison, il faut laisser la justice faire son travail pour faire la part entre les innocents et ceux qui sont impliqués. Les tueries qui se passent dans le pays sont insupportables. Qui tue ? Laissons la justice faire son travail. Nous voulons une Guinée prospère, tranquille pour favoriser son émergence dans un court terme, mais on ne peut pas se substituer à la justice", précise M. Cissé.

