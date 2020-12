Guinée : La CBG continue son offensive pour l’autonomisation des communautés locales

Kamsar – 10 décembre 2020, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), un des leaders mondiaux dans l’industrie de la bauxite a annoncé l’organisation de journées portes-ouvertes sur la fourniture des intrants agricoles aux groupements d’intérêt économique (GIEs) dans la région de Boké et environ. Ces GIEs sont bénéficiaires du projet d’appui aux activités génératrices de revenus (PA AGR) et le programme de restauration et d’amélioration des moyens de subsistances (PRAMS) initiés et financés par la CBG en faveur des communautés riveraines de ses opérations.

Organisé avec l’appui de CECI-guinée, qui est un partenaire technique de la CBG, l’atelier a connu la participation des GIEs couverts par le PA AGR et le PRAMS, financés par la CBG, mais aussi des GIEs appuyés par le projet AGCEDE financé spécifiquement par le CECI. Étaient également présents, les deux fournisseurs d’intrants agricoles, les équipes du CECI, de la CBG et les autorités préfectorales de Boké.

L’objectif de la rencontre est de faire la promotion du partenariat public-privé par l’accompagnement technique, l’appui aux investissements et la mise à disposition d’intrants de qualité aux GIEs à travers une mise en relation directe avec les fournisseurs. L’initiative s’inscrit également dans le cadre de l’amélioration du rendement et des revenus des GIEs, qui passent par les formations techniques reçues et l’accès facile aux intrants de qualité et à des prix abordables.

Cette rencontre s’inscrit en droite ligne dans l’approche stratégique d’intervention de la CBG en direction des communautés locales de la région qui repose sur un pilier essentiel qui est l’autonomisation, comme en témoigne Mme Carine Gracia, Manager des Relations Communautaires de la compagnie : « Nous souhaitons que cette initiative serve de levier de développement aux communautés locales en leur permettant d’agir de façon autonome sur toute la ligne d’exécution de leur projet, y compris mais surtout aussi l’accès à des intrants de qualité. Nous invitons donc, toutes les parties prenantes à une synergie d’actions pour faire de ce projet une véritable réussite ».

Mme Fatoumata Sékou Keita membre d’un GIE de Koumbia, qui fait partie des bénéficiaires s’en est réjouie, et a souligné les retombées considérables de l’initiative « nous sommes plus qu’heureux d’être ici et de découvrir que nous pouvons, nous-mêmes, nous approvisionner en intrants agricoles qui répondent à nos besoins. Nous sommes contents de découvrir à travers cette rencontre, que nous pouvons nous faire conseiller par de bons experts dans le domaine agricole. Nous sommes ainsi rassurés que nous pouvons être autonomes dans le développement de nos AGR. Nous remercions vivement la CBG ».

Le Préfet de Boké M. Hassane Sanoussy pour sa part, a salué l’initiative qui selon lui, est une première du genre dans la région de Boké : « Je remercie la CBG pour l’appui qu’elle ne cesse d’apporter aux communautés surtout à travers ce projet qui, après trois 3 ans de mise en œuvre, a sans doute enregistré des résultats satisfaisants dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de nos populations. J’encourage ce partenariat tripartite entre la CBG, les services préfectoraux de développement, et le CECI, qui est en train de transformer la vie de nos communautés par une réduction considérable de la pauvreté ».

Financé par la CBG à hauteur de 3 293 762 dollars américains pour une phase pilote de trois ans, le PA-AGR appuie 1122 personnes réunies au sein de 48 GIE. Il a pour objectifs, promouvoir les activités génératrices de revenus, créer l’emploi pour les jeunes et les femmes en vue de leur autonomisation économique et financière dans les zones d’opération de la CBG. ##3030## 590 MOTS.

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est un leader mondial dans l’industrie de la bauxite. Elle met en valeur des ressources bauxitiques situées dans le nord-ouest de la République de Guinée. Elle expédie plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an.

Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%) et Halco Mining (51%), consortium composé d’acteurs miniers internationaux des plus respectés de l’industrie dont Alcoa, Rio Tinto et Dadco. La CBG est pionnière dans le développement communautaire et le contenu local. Elle s’aligne sur des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI). L’excellence opérationnelle, l’intégrité et le respect sont entre-autres les valeurs qu’elle défend.

Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans le plan de modernisation de ses actifs et d’extension de sa capacité de production. En produisant une bauxite de qualité utilisée dans diverses industries, elle contribue au progrès de l’humanité.