Guinée : Cellou Diallo Diallo répond à Alpha Condé…

CONAKRY-Alors qu'Alpha Condé tend la main à l'opposition pour un dialogue, appelant à oublier le passé qui divise pour un avenir d'espérance et d'unité, Cellou Dalein Diallo répond. Selon le leader de l'UFDG, ce message du Chef de l'Etat est une simple opération de communication.

"On ne juge pas Alpha Condé à travers ses paroles, mais ses actes. Actuellement, tous ses actes se reposent sur des arrestations, des assassinats, des exactions et des emprisonnements. Or, celui qui veut la paix, le dialogue pour lever les malentendus n'agit pas de la sorte. Son discours est une simple opération de communication. Depuis qu'il a pris le pouvoir de force, il continue les exactions. Il a fait tuer 48 personnes, il a emprisonné à tort plus de 400 autres citoyens, il a déployé des militaires qui occupent le siège de mon parti et de mes bureaux", a fustigé l'ancien premier ministre sur Rfi.

Dans son combat pour la reconnaissance de sa victoire et la libération de ses partisans, Cellou Dalein Diallo explique qu'il fait face à un obstacle de taille : le manque d'indépendance de la justice.

"La première difficulté que nous avons pour faire face à cette situation, nous n'avons aucun recours. La justice, l'armée, la police, la gendarmerie sont sous la botte d'Alpha Condé. Il contrôle tout, il fait ce qu'il veut au gré de ses humeurs. Personne n'a nulle part où porter un recours pour espérer d'être rétabli dans ses droits. Il utilise la justice pour arrêter des citoyens, les emprisonner", dénonce Cellou Dalein Diallo, précisant que la "paix ne peut s'obtenir qu'à travers la vérité et la justice".

A suivre…

Africaguinee.com