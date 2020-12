Cellou Dalein : "Lansana Conté est le père de la démocratie guinéenne…"

CONAKRY-Ce 22 décembre 2020, marque le 12ème anniversaire de la mort du Général Lansana Conté, qui a dirigé la Guinée pendant 24 ans, sans partage.

Chaque année, c'est devenu un rituel, ses proches ainsi que d'autres personnalités qui l'ont côtoyé lui rendent hommages.

Bouramaya où le feu président a été enterré devient subitement un lieu de pèlerinage. Ce douzième anniversaire n'a pas dérogé à la règle. Plusieurs personnalités se sont recueillies sur sa tombe ce mardi 22 décembre 2020. C'est le cas de Cellou Dalein Diallo qui a été son premier ministre.

Le leader de l'UFDG décrit Lansana Conté comme état le père de la démocratie guinéenne qui selon lui, est aujourd'hui malmenée par le pouvoir Alpha Condé.

" A l’occasion du 12ème anniversaire du décès du Général Lansana Conté, je me suis rendu ce mardi à Bouramaya me recueillir sur la tombe de ce grand homme d’Etat qui est le père de la démocratie guinéenne et qui fut un infatigable défenseur de l’unité nationale et des libertés des citoyens", témoigne Cellou Dalein Diallo.

L'opposant regrette que les valeurs défendues et l'héritage laissé par le président défunt, sont aujourd’hui malmenées par le Pouvoir en place. "Mobilisons-nous pour les défendre et prions pour le repos de l’âme du GLC", lance l'opposant.

Africaguinee.com