Vers un duel entre KPC et Antonio ? le président du Hafia "n'exclut rien"…

CONAKRY- Se dirige-t-on vers un choc des Titans entre les deux plus grands mécènes du football guinéen ? Rien n’est moins sûr à l’orée du prochain congrès de la Fédération Guinéenne de football. Avant la date ‘’fatidique’’ du 28 Février 2021, les langues commencent déjà à se délier. L’Homme d’Affaires et président du Hafia Football (premier club de football à faire un triplé en Afrique), Kerfalla Camara ‘’ KPC’’ rappelle aux ‘'sceptiques’’ que rien n’est exclu pour lui de briguer le sommet de la plus haute instance du football en Guinée.

Aux dires du président du Hafia Football Club, il a le plein droit d’être candidat à toutes les élections et à tous les postes électifs de la Fédération Guinéenne de Football.

‘’ Donc je suis à la fois éligible et électeur (…), depuis hier soir la rumeur enfle, je ne veux pas me prononcer là-dessus aujourd’hui mais une chose reste claire : si la nécessité est là pour contribuer à l’évolution de notre football au plus haut sommet, je n’hésiterais pas de m’y engager. En conclusion rien n’est exclu’’ a indiqué le patron Kerfalla Camara, au micro d’Agfricaguinee.com.

En réponse aux observateurs qui pensent qu’il va désister au profit d’Antonio Souaré actuel ‘’super’’ patron de la Féguifoot, KPC rétorque d’une main ferme. Il indique qu’il userait de tous les moyens moraux, financiers et matériels dont il dispose pour pouvoir apporter sa part à l’évolution de ce sport en Guinée.

‘’ Je n’ai reçu aucun appel du président Antonio Souaré ce n’est pas vrai. La Guinée appartient à tous les guinéens, chacun d’entre nous doit pouvoir apporter sa contribution pour le développement de notre pays en passant par le secteur d’activité qu’il maitrise. Aujourd’hui Dieu a voulu que nous soyons dans le milieu du football guinéen. S’il en est ainsi, j’userais de tous les moyens moraux, financiers et matériels pour pouvoir apporter quelque chose pour le football guinéen’’ a lancé le patron de Guicopres.

Selon KPC, rien n’est insurmontable. Il promet de lever tous les obstacles qui se dresseront sur son chemin pour aider le football guinéen à sortir des ‘’fausses combines’’.

Au vu de cette réaction de l’ancien Président démissionnaire de la Ligue de Football professionnelle et vice-président de la Féguifoot, on a le droit de dire que les dés sont désormais lancés pour briguer le poste très haut convoité de la présidence de la Fédération Guinéenne de Football.

A suivre ….

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13