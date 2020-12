Sextennat d'Alpha Condé : Mohamed Lamine Bangoura précise...

CONAKRY- Le président de la Cour Constitutionnelle qui a procédé ce lundi 21 décembre 2020, à l'installation d'Alpha Condé dans ses fonctions a fait une mise au point sur ce sextennat qui commence.

Mohamed Lamine Bangoura qui a fait une brève allocution à l'occasion de la cérémonie d'installation au Palais Sekhoutourea, a rappelé que ce nouveau mandat prend fin le 21 décembre 2026.

"La Cour vous installe, ce lundi 21 décembre 2020, dans vos nouvelles fonctions de Président de la république pour les six prochaines années et vous remet les symboles de l'État que sont : le tricolore, les clefs, l'armoirie et les sceaux de la République. Ce nouveau mandat prend fin le 21 décembre 2026", a précisé le président de la Cour Constitutionnelle.

A suivre...

Africaguinee.com.