Le ministère de l'Enseignement Technique annonce le concours de recrutement des apprenants dans les ERAM

Le ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation professionnelle et de l'Emploi vient d'annoncer que le concours de recrutement des apprenants dans les Ecoles Régionales des Arts et Métiers de Boké, Siguiri, Nzérékoré, Labé, et les différentes Ecoles Normales d'Instituteurs, session 2020, aura lieu le mardi 05 janvier 2021 dans les chefs-lieux des huit régions administratives de Guinée. Pour plus de détails, merci de lire ce communiqué ci-dessous.