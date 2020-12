Guinée: tête-à-tête très "discret" entre Alpha Condé et un ministre de Macron

CONAKRY-Loin des regards indiscrets, Alpha Condé s'est entretenu avec l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron à Conakry, lors de son investiture. Le tête-à-tête à huis-clos entre Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et le dirigeant guinéen n'a pas été médiatisé.

Le représentant du président français, a participé mardi dernier à la cérémonie d’investiture d'Alpha Condé avant d'être ensuite reçu en audience. Selon nos informations, au cours de ce tête-à-tête, il y avait également la représentante du Directeur général de l’Agence française de Développement (AFD), Rémy Rioux.

La rencontre à huis clos s'est tenue au Palais Mohamed V, a-t-on appris auprès d'une source proche département des affaires étrangères, qui n'a pas souhaité donner plus de détails. Si peu de choses ont filtré des échanges, il faut dire que la France espère qu'Alpha Condé qui prend fonction dans un contexte politique toujours tendu, apaise les tensions dans le pays, alors que de nombreux opposants sont incarcérés.

" Je mesure les attentes du peuple guinéen ainsi que les défis auxquels votre pays fait face, qu'il s'agisse du redressement de la situation économique et sociale avec la crise sanitaire mondiale ou de réconciliation entre tous les guinéens après les violences, les divisions et les interrogations qui ont émaillé ces élections. Votre capacité à y répondre dans un esprit de dialogue, de consensus et dans le respect de l'Etat de Droit sera essentielle", mentionnait Emmanuel Macron le 30 novembre dernier dans une lettre qu'il a adressé à Alpha Condé.

La France accompagne la Guinée plusieurs secteurs de développement : Education, santé, agriculture... Les relations bilatérales entre les deux Etats se sont renforcées avec l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir en 2010. En 2018, les exportations françaises vers la Guinée étaient estimées à 170 M€.

