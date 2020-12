Taleb Bah, démissionnaire BL : "Dr Faya a trahi…"

CONAKRY-Dr Faya Miliomouno est accusé de trahison ! Le leader du Bloc Libéral qui vient de perdre son vice-président est reproché d'avoir trahi les idéaux du parti qu'il dirige. Dans cet entretien, Taleb Bah qui a démissionné au lendemain de la participation de Dr Faya à l'investiture d'Alpha Condé explique ses raisons.

AFRICAGUINEE.COM : Vous avez jeté l'éponge au lendemain de la participation de Dr Faya Milimouno à l’investiture d’Alpha Condé. Dites-nous vos raisons ?

Taleb BAH : Ce n’est pas seulement la présence de Dr Faya à l’investiture d’Alpha Condé qui a occasionné ma démission. Il y a plusieurs autres raisons comme le congrès que nous avons organisé au mois d’Aout dernier. Le président Faya et certains responsables du parti nous ont conduits à un congrès bâclé qui a été très mal préparé. Pourtant certains membres du bureau exécutif avaient fait des avertissements. Selon les statuts de notre parti, chaque cinq ans nous devons organiser un congrès normal. L’article 11 de nos statuts stipule que les projets d’ordre du jour doivent être peaufinés au moins trois mois à l’avance. Nous avons rappelé cela au président du Bloc Liberal mais on ne nous a pas écoutés. C’est seulement à trois semaines du congrès que les fédérations de l’intérieur du pays et de l’extérieur ont été informées de la date.

Pire, étant dans une période spéciale de crise sanitaire due au coronavirus, nous avions à l’unanimité décidé d’organiser un congrès à 80 % virtuellement et les 20% allaient se passer au siège. Jusqu’à la veille du congrès, personne ne savait quel moyen on allait utiliser et quel était le lien, bien que la cellule de communication ait déjà préparé des liens qu’on pouvait utiliser et faire passer cela au bureau exécutif deux semaines à l’avance. Ils ont refusé de prendre cela en considération. C’est comme si on avait un autre bureau exécutif qui fonctionnait parallèlement avec le comité central d’organisation du congrès. Tout ce que le parti préparait n’était pas pris en considération. La cellule de communication que je dirige avait préparé des flyers (documents, ndlr), d’informations à deux semaines de la date du congrès. Nous avons communiqué ce document au BE qui est l’instance suprême de décision. Malheureusement ce flyers n’a pas été pris en considération. L’autre point important qui a aussi attiré mon attention, nous avons reçu des plaintes venant de certains fédéraux dont deux de l’intérieur.

Voulez-vous dire que la participation de Dr Faya Milimouno à l'investiture a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ?

Cette participation suivie d’une autre décision importante qui a été prise par le bureau exécutif sanctionnant des responsables qui avaient participé à une conférence de presse organisée par des cadres du parti qui dénonçaient le disfonctionnement interne du parti. Alors ces cadres ont été sanctionnés à 6 mois de suspension sans être écoutés, soit par le bureau exécutif ou par le comité d’éthique, ou par un comité spécial qui devrait être mis en place pour ça. L’objectif de ces sanctions étaient d'écarter ces cadres avant la reprise du congrès prévu d'ici le 15 du mois prochain. Cela m’a beaucoup agacé. Alors la toute dernière participation du président du BL à l’investiture a été la goutte de trop. Parce qu’il faut être cohérent avec tes prises de décision.

A ce niveau tous les guinéens le savent, le bloc libéral a d’abord refusé de participer à tous les scrutins, parce qu’on a dit que si Alpha Condé est candidat on ne peut pas participer. Nous n’avons jamais reconnu la constitution actuelle, nous n’avons jamais reconnu le parlement et nous n’avons jamais reconnu l’actuel président de la République. Alors comment peut-on se permettre d’aller à l’investiture d’un président élu sur la base de cette constitution ? Pour moi j’ai trouvé une incohérence à ce niveau. En plus, cela a été une décision unilatérale du président Faya, parce qu’avant d’aller à cette investiture, il n’y a jamais eu une communication officielle au niveau des instances du parti, pour au moins informer les hauts responsables du parti. Ceci peut être considéré comme un manque de considération pour les responsables du parti. C’était devenu une répétition. Ce que nous défendions quand on a créé le BL en 2012, je dis que ces idéaux sont aujourd’hui trahis par le président du parti Faya Milimouno.

Vous pensez donc que Faya Milimouno a trahi ?

Absolument ! Cela a été ma conclusion et c’est ce qui a motivé ma conviction. Donc la confiance n’existe plus. Oui, il a trahi les idéaux du parti.

D’autres estiment que votre démission est synonyme d’abandon et que vous auriez pu continuer à mener le combat à l’interne. Qu'en dites-vous ?

Ce n’est pas du tout un abandon. J’ai muri longuement la réflexion avant de le faire. Vous savez, mener un combat, c’est quand il y a la démocratie, c’est quand il y a la transparence. On ne peut pas mener un combat avec des hommes où il ne règne pas de sincérité, où il n’y a pas de transparence, où c’est une majorité négative domine toujours. Vous ne pourrez pas mener un combat sincère à ce niveau. Sinon cela aurait été mon souhait puisque c’est lui le fautif, c’est lui qui devrait partir. Mais si la majorité qui domine est composée de béni oui-oui, ce serait inutile de mener un combat dans cette situation.

Allez-vous adhérer à une autre formation politique ?

Pour le moment je prends du recul. J’ai consacré près d’une décennie à la confection du Bloc Liberal, à son avenir. J’ai été membre fondateur de ce parti et j’ai même participé à lui trouver un nom. J’ai consacré assez de temps pour le BL et la déception que j’ai eue est grande. Je préfère pour le moment avant de m’engager dans n’importe quel autre mouvement politique de prendre du recul. Au moment venu je prendrais une autre décision avec mes proches.

Entretien réalisé par Bah Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com