Guinée : la "volte-face" d’Alpha Condé au lendemain de son investiture…

CONAKRY- C’est à s’interroger sur la sincérité de la main tendue d’Alpha Condé à son opposition. Au lendemain son investiture, le 15 décembre 2020, au cours de laquelle il a appelé au dialogue et à « oublier le passé » pour se tourner vers « un avenir d’unité et d’espérance », le président de la République a fait une "volte-face" spectaculaire. Le chef de l'Etat a posé un acte, qui contraste largement avec l'appel qu'il a lancé et qui prouve qu'en ce le concerne, il n'est pas prêt à oublier le passé.

De quoi s'agit-il ?

Mardi dernier, en s'exprimant devant un parterre de Chefs d'Etats, venus assister à son investiture, le président Condé qui entame un sextennat à la tête de la Guinée s'est montré ouvert. «La Guinée se fera avec tous les Guinéens», a-t-il déclaré exhortant ses compatriotes à "oublier le passé" et à se tourner vers un "avenir d'unité et d'espérance". Mais chacun doit respecter la loi et bannir de ses propos et de ses actes la violence, afin que notre pays demeure une société de liberté et de responsabilité, ajoutait-il faisant allusion à l’opposition. Cet appel a été largement commenté dans la cité.

Chasser le naturel, il revient au galop

Mais comme l'écrivait le célèbre dramaturge français du XVIIIème siècle, Destouches, "chasser le naturel, il revient au galop". Si le discours du chef de l'Etat a été salué pour son caractère « apaisant », et ouvert, Alpha Condé n’aura pas attendu longtemps pour changer de ton face à ses adversaires qu’il accuse d’avoir voulu semer des troubles dans le pays. En Conseil des ministres ce jeudi, il a invité ses ministres en charge de la Justice, de l’Administration du Territoire et de la Citoyenneté à divulguer à l'opinion les dessous des remous et des troubles politiques récents tout en révélant les véritables intentions de leurs commanditaires et les risques auxquels ils ont exposé l’Etat et la Nation. Il a insisté sur la vigilance des services compétents dont les actions préventives ont empêché notre pays de sombrer dans le chaos et la désolation.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a déploré « les manquements et lacunes » de la communication gouvernementale pour contrer « les dénigrements» de l’opposition et des Ong comme Human rights watch et Amnesty international qui accusent les forces de défense et de sécurité d’avoir tué des manifestants en occultant «systématiquement les cas de violence avérés et assumés par des partis politiques et des organisations de la société civile profondément politisées.

Dans les rangs de l'opposition, certains ne sont pas surpris de cette volte-face du chef de l'Etat. "Cela ne nous surprend guère. De toutes les façons, on n'avait aucune confiance quant à la sincérité de sa main tendue. On est serein, nous attendons de pieds ferme les éléments qu'il promet de divulguer", glisse un opposant qui s'est confié à Africaguinee.com.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06