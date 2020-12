Faranah : Sidakoro, village de Sékou Touré, en manque de tout…

CONAKRY-Situé à 30 kilomètres de la commune rurale de Beindou et à 45 km de la commune urbaine de Faranah, le district de Sidakoro d'où est originaire feu Ahmed Sékou Touré, le premier président de la Guinée indépendante est en manque de tout.

Arriver dans cette localité peuplée de 2000 âmes, situé sur le Haut Niger, le plus grand parc du payys, on est frappé par le degré de pauvreté qui touche ses habitants et le manque criard d'infrastructures. Le district n'a pas de centre santé, les femmes enceintes qui rencontrent des complications à l'accouchement sont transportées dans des hamacs vers Beindou, la sous-préfecture. Certaines d'entre elles y perdent la vie, selon un sage de la localité.

La seule école primaire de six salles de classes, n'a qu'un seul enseignant pour un effectif de 600 élèves. Bref, difficile de croire que c'est dans ce district que vient celui qui a dirigé la Guinée pendant 26 ans (1958-1984), sans partage.

Rencontré par notre correspondant dans la région de Faranah, le sage du vestibule de Sidakoro, le doyen BAMBA TRAORÉ explique que le village n'a qu'un seul forage, les routes sont impraticables.

"Sidakoro à une population environ de 2000 habitants. Nous vivons dans un manque d'eau potable. A ce jour, nous n'avons qu'un seul forage, le second est en panne. Nos routes sont impraticables, on n'a pas de centre de santé. Nous avons des difficultés notamment avec les femmes enceintes. S'il y'a des complications on est obligé de les faire transporter dans des filets par des jeunes jusqu'à Beindou notre chef lieux de sous-préfecture. Certaine femmes perdent la vie en cours de route", explique le doyen de Sidakoro.

A cause du Parc sur le Haut Niger, (12.000 kilomètres carrées) inclus dans le réseau mondial des réserves de la biosphère de l'UNESCO, de nombreuses activités génératrices de revenu sont interdites aux habitants de Sidakoro. C'est par exemple, la chasse, la pêche ou la récolte du miel.

"Ici, la récolte du miel, la coupe du bois, la pêche, la chasse sont interdites à causes du parc national du haut Niger. Ce parc national du haut Niger nous a permis d'avoir une école de 6 classes qui est géré par un seul enseignant depuis l'année dernière avec un effectif de 600 élèves. C'est tout. La population de Sidakoro vit essentiellement de l'agriculture. A cause du parc, la chasse traditionnelle tend à disparaître. Quand on prend un chasseur avec un fusil on le lui retire", confie le BAMBA TRAORÉ.

Depuis Faranah, Alpha Amadou Barry

Pour Africaguinee.com