Damaro: " Mamadou Sylla est désormais le chef de file de l'opposition…"

CONAKRY-Elhadj Mamadou Sylla vient de gagner une bataille ! Ce samedi 19 décembre 2020, l'Assemblée Nationale, contrôlée par le RPG arc-en-ciel, l'a officiellement reconnu comme "chef de file de l'opposition en Guinée".

Neuf mois après sa mise en place, la neuvième législature vient de reconnaitre le président de l'UDG comme chef de file de l'opposition guinéenne. Avec seulement quatre députés, l'Union Démocratique de Guinée (UDG) peut désormais se frotter les mains.

«Mamadou Sylla est désormais le chef de file de l'opposition guinéenne. Par conséquent le bureau de l'Assemblée Nationale prendra toutes les dispositions pour qu'il jouisse de toutes les obligations d'un chef de file de l'opposition», a déclaré le président du parlement guinéen.

Ceci dit, a-t-il ajouté, en janvier prochain, la Loi sur la charte des partis politiques va être réactualisée rapidement et soumise à un vote au parlement.

"Depuis deux ou trois ans on a projet de loi qui devrait reformer et améliorer la loi qu'on a appelé cette fois-ci la charte des partis politiques qui va être réactualisée rapidement et soumise à l'approbation et l'amendement du chef de l'État avant son vote dès le mois de janvier", a annoncé le député Amadou Damaro Camara.

