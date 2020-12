Athlétisme : Hafia Barry fait des prouesses en Côte-d’Ivoire…

CONAKRY- C’est un sportif en ‘’herbe’’ qui est en train de faire des prouesses sur les pistes d’athlétisme de la sous-région Ouest-Africaine. Le jeune athlète Hafia Barry, depuis quelques mois est sous le feu des projecteurs du côté de la lagune Ebrié en Côte-d’Ivoire.

Rompu aux techniques des compétitions internationales et de courses de fond, ce jeune guinéen qui a parcouru 21 km en 2019 a été médaillé d’argent lors du grand marathon d’Abidjan. Un record pour une première participation à une compétition aussi relevée de ce parcours de 21 km sans arrêt.

Persévérant et opiniâtre, Hafia Barry a aussi participé à des compétitions sur piste de 5000m et 10.000m au stade mythique de Félix Houphouët Boigny avec de bons records. Sans compter bien entendu des joutes dans d’autres disciplines comme la course à pied organisée en 2019 dans une des villes à l’est de la Côte-d’Ivoire, où s’est-il encore illustré.

Pour cette année 2020, ce sont donc 1500 athlètes de toutes les ligues, qui sont attendus ce 12 Décembre 2020 dans la capitale de l’indenié Djuablin pour cette compétition. De façon pratique les meilleurs athlètes au niveau du demi-fond et du fond s’affronteront sur le circuit de 5 km et 15 km.

‘’ Je vous confirme ma participation à cette compétions pour ce parcours de 15 km à l’honneur de mon pays la Guinée. Mon souhait aujourd’hui c’est de voir la jeunesse guinéenne à travers ma personne de faire flotter notre fanion au niveau sur le continent africain ou en occident et pourquoi pas aux jeux olympiques de 2021 à Tokyo’’ a souhaité l’athlète Hafia Barry.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13