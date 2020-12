Reportage à Faranah : Ces "métiers d'hommes" pratiqués par des jeunes filles…

FARANAH-De plus en plus de jeunes filles poussent leur limite pour embrasser des métiers qui, jusque-là, étaient exclusivement pratiqués par des garçons. Elles sont nombreuses dans la commune urbaine de Faranah à voir opté pour la vitrerie, perçue comme un métier d'hommes. La plus part, ce sont des lycéennes. Nous avons rencontré certaines d'entre elles. Reportage.

Fatoumata Camara, âgée de 22 ans est élève en Terminale. Rencontrée dans son atelier d'apprentissage situé dans le quartier Tonkolonko, elle explique : «J'ai commencé à apprendre ce métier, il y a de cela 6 mois. En dehors de ça, je suis élève au lycée Gamal Abdel Nasser de Faranah, Terminale sciences sociales. J'ai échoué 3 fois au baccalauréat. Ce qui fait que cette année, je me consacre uniquement sur mon métier parce que c’est ma conviction. Et je le prends très au sérieux», explique Madémoiselle Camara qui rêve d’ouvrir son propre atelier à l’avenir.

«Je demande aux jeunes filles d’apprendre un métier quelconque à leur convenance au lieu de passer tout le temps à courir derrière les garçons. Le premier mari d'une femme c'est son métier», conseille-t-elle.

A peine âgée de 19 ans, Aminata Kouyaté pratique, elle aussi, la vitrerie depuis 5 mois. « Ce qui m’a motivé ce qu’à chaque fois que je passais devant cet atelier, je voyais les jeunes filles en train de travailler. Je me suis dit pourquoi pas moi ? C'est ainsi que j'en ai parlé à mes parents en leur demandant de m'envoyer faire ce métier. Je suis élève en 11e Sciences sociales, mais j’arrive à cumuler les études et le métier», confie-t-elle.

Selon le maître de l'atelier, ses apprenties se sont bien adaptées au milieu de travail dominé en majorité par des garçons. « J'ai ouvert cet atelier de vitrerie en 2018. Je fabrique des fenêtres, des portes et des vitres que je revends. J'ai un effectif de 30 personnes dont 5 filles. Mes apprentis sont très courageux. Il y a 2 filles qui apprennent le métier avec moi et qui étudient à l'école. Elles sont soucieuses d'apprendre ce métier.

Je conseille les jeunes filles et garçons d'apprendre un métier c'est avantageux. Moi-même, je suis diplômé de l'université Julius Nyerere de Kankan en administration des affaires. J'ai 27 ans et grâce à mon métier je gagne mon pain», encourage maitre Mamadou Diallo.

Reportage à Faranah de Alpha Mamoudou Barry

Pour Africaguinee.com