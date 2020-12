Mort tragique de Roger Bamba : Dr Faya indexe le "responsable"…

CONAKRY-Alors que le floue entoure encore les circonstances de la mort de Roger Bamba, l'opposant Faya Milimouno vient d'indexer un "responsable". Le président du Bloc libéral tient la justice guinéenne pour responsable de la mort en détention préventive de cet opposant.

«C’est avec beaucoup de consternation que nous avons appris cette mort de Roger Bamba, jeune acteur politique que j’ai, personnellement, connu. J’ai mené beaucoup d’activités avec lui. Un patriote qui s’est battu pour les valeurs et les principes qui nous concernent tous. Je profite de cette occasion pour présenter les condoléances à sa famille biologique et politique. Je souhaite que son âme repose en paix », a réagi l’opposant avant de fustiger l’attitude de la justice guinéenne.

Arrêté depuis le 6 septembre dernier sans être jugé, Roger Bamba qui se plaignait de ballonnement de son ventre et des œdèmes a rendu l’âme à l’hôpital Ignace Deen, dans la nuit du mercredi à jeudi 17 décembre 2020. Dr Faya Milimouno qui a lui-même séjourné à la maison centrale décrit les conditions pénibles qu'endurent les détenus dans ce centre de détention.

« Je condamne cet acte de la justice guinéenne qui a maintenu Roger Bamba sans prouver sa culpabilité jusqu’à sa mort. Cette mort est directement imputable au système judiciaire guinéen. J’y ai passé, moi-même, une semaine à la Maison centrale, je connais les conditions dans lesquelles nos compatriotes y vivent. Je ne le souhaite à personne même à mon ennemie de s’y retrouver. On peut se retrouver en prison si on est reconnu coupable. Mais quand on est en détention préventive pour le reste de sa vie c’est injuste. Nous avons besoin que cela change dans cette Guinée que nous voulons construire», s’est-il indigné rappelant le cas des autres détenus, notamment Etienne Soropogui qui, lui aussi, a récemment été hospitalisé pour de problème de cœur.

«Rappelons-nous que nous avons d’autres leaders Foniké Mengué, Etienne Soropogui, Ousmane Gaoual, Cellou Baldé, Cherif Bah et beaucoup d’autres militants de l’opposition qui ne sont pas connus. Cette prison qui est prévue pour, à peine, 300 personnes, contient aujourd’hui plus de 1500 personnes. Et 80% de ceux qui y sont ne sont pas condamnés et qui attendent de savoir s’ils sont coupables ou pas», a déploré Faya Milimouno.

Roger Bamba rejoint ainsi Elhadj Lamarana Sow, Mamadou Lamarana Diallo, tous morts en détention à la Maison centrale de Conakry. Dans un communiqué publié à cet effet, le front contre le 3e mandat a dénoncé « le plan macabre du régime Alpha Condé visant à éliminer ses opposants».

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 669 91 93 06