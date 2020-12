Mohamed Tall parle: "Comment on m'a confisqué le passeport à l’Aéroport…"

CONAKRY- Les ‘’opposants’’ au régime d’Alpha Condé continuent de souffler le chaud et le froid en Guinée ! Après Sidya Touré il y a deux mois, son directeur de Cabinet Mohamed Tall vient d'être privé de voyage, son passeport a été confisqué.

En partance pour la France dans le but de rejoindre sa famille, le directeur de cabinet de l’Union des forces républicaines (UFR) a été empêché de sortir du territoire guinéen. Surpris et très remonté, Mohamed Tall qui a été joint au téléphone Africaguinee.com, revient en détail sur cet épisode qui le prive de rejoindre sa famille pour les fêtes de fin d’année.

‘’Je suis arrivé à l’Aéroport dans l’intention de partir voir ma famille, c’est ce que je fais systématiquement tous les ans. J’ai terminé les formalités d’enregistrement. Ma valise a été enregistrée et elle est passée. C’est ensuite que je suis monté pour les formalités de police. Honnêtement j’étais sur le point de terminer ça, lorsque j’ai vu sur le reflet de la vitrine le commissaire principal derrière moi qui faisait des signes à l’agent comme quoi je ne devrais pas passer.

La dame a fait semblant de regarder mon passeport puis elle s’est levée pour aller dans le box d’à côté voir son collègue. Puis est arrivé un monsieur en civile qui a pris le passeport, il est parti et il m’a dit de l’attendre. Depuis je ne l'ai plus revu’’, a expliqué Mohamed Tall.

Le directeur de cabinet de Sidya Touré s’étonne de l’attitude des services aéroportuaires et de la police. Son étonnement se renforce davantage lorsque cette privation intervient au moment où le pouvoir d’Alpha Condé, se dit s’inscrire dans une logique de décrispation.

‘’ Je n’arrive pas expliquer cette situation d’autant plus qu’elle est plus surprenante. Nous sommes dans un contexte où il parait évident que le pouvoir s’inscrivait dans une logique de décrispation, c’est ce que moi j’avais perçu très clairement. Mais malheureusement il y a des actes posés qui ne vont pas dans ce sens. C’est ce qui est d’autant plus surprenant’’, s’est étonné Mohamed Tall dont le passeport a été confisqué.

"Depuis ça, je n’ai plus de nouvelles de mon passeport ni des agents qui ont pris ça. J’ai poireauté pendant deux bonnes heures sans nouvelles et ensuite ils ont débarqué ma valise. Depuis je n’ai pas de nouvelles et aucune raison ne m’a été donnée. Mon passeport se trouve entre les mains des autorités aéroportuaires et de la police’’ a indiqué l'ancien ministre de l'élevage.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13