La veuve de Roger Bamba précise : "mon mari ne s'est jamais plaint d'une cirrhose…"

CONAKRY- Roger Bamba a-t-il succombé d'une cirrhose de foie ? Alors que la polémique continue autour des circonstances de la mort de cet opposant en détention, la veuve de M. Bamba précise.

Toujours plongée dans un profond choc, madame Bamba Christine Mamie, qui a été joint par Africaguinee.com déclare qu'elle est étonnée d'apprendre que son mari est mort d'une cirrhose de foie. Contrairement aux affirmations du porte-parole du ministère de la justice, elle déclare que son feu époux ne s'est jamais plaint de cette pathologie.

« Mon mari n’avait pas de cirrhose de foie avant son arrestation. Roger et moi nous nous connaissons depuis longtemps et depuis que je suis venue chez lui ici il y a de cela 3 ans, c’est une seule fois que Roger est tombé malade. Et ça aussi c’était le palu. Roger Bamba est quelqu’un qui tombe difficilement malade. J'ai été surprise d’entendre ce matin qu'il est mort d'une cirrhose de foie. C’est ma toute première nouvelle. Roger ne me cachait rien sur sa vie en tout cas tout ce qui est lié à sa santé et son travail, là je reconnais ça. Peut-être qu’il a contracté cette maladie en prison », a expliqué la veuve de Roger Bamba.

Dans son communiqué annonçant la mort de cet opposant, le ministère de la Justice a indiqué que la famille a le droit de demander autopsie. Madame Bamba précise que des concertations sont en cours au sein de la famille pour voir l'opportunité ou non d'une telle action.

« Pour le moment on est en train de voir. On doit se voir avec la famille avant de prendre une décision de demander une autopsie ou pas mais en attendant je maintiens toujours mes soupçons d’un empoisonnement parce que je l’ai vu avant qu’il ne rende l’âme », a ajouté la femme de Roger Bamba.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

