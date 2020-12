Alpha Condé investi: Quelle carte reste-t-il à jouer pour Cellou Dalein Diallo?

CONAKRY- "Fermement convaincu" d'avoir remporté l'élection présidentielle du 18 octobre, Cellou Dalein Diallo n'abdique pas, bien que Alpha Condé a prêté serment pour un sextennat. L'opposant jure qu'il va poursuivre la lutte pour obtenir la "reconnaissance de sa victoire". Mais comment ? Quelle carte lui reste-t-il réellement à jouer alors que les dernières manifestations qu'il a appelée ont été timidement suivies ?

Interrogé, l'ancien premier ministre a fait une "mise au point" sur cette interrogation. « Notre moyen de lutte, sans doute c’est la capacité de notre peuple à changer de situation. Notre peuple s'est mobilisé pour voter. Il m’a accordé les suffrages de la majorité de nos compatriotes qui ont le droit de voter. Ces électeurs, les guinéens épris de justice et de démocratie ne manqueront pas à se mobiliser et de trouver les moyens pour défendre la victoire, la démocratie et l’Etat de droit dans notre pays », a précisé l’opposant.

Cellou Dalein Diallo indique que l’UFDG et l’ANAD trouveront les moyens d’imposer le respect des règles, les principes de la démocratie et de l’Etat de droit.

« Ce n’est pas à l’UFDG et à l’ANAD seulement, c’est à tout le peuple de Guinée qui souhaite que notre pays vive dans une société juste, régie par des règles de l’Etat de droit et de la démocratie. C’est notre combat à nous tous et il sera mené jusqu’au bout et je suis convaincu de cela » a juré le leader de l'UFDG.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com