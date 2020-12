Guinée : CRS et le ministère de la Santé clôturent le 2ème cycle du nouveau modèle de financement du fonds mondial NFM2

CONAKRY-Après quatre jours d’intenses activités, le Ministère de la Santé en collaboration avec Catholic Relief Services (CRS) a organisé ce jeudi, 17 décembre 2020, la cérémonie de clôture du 2ème cycle du nouveau modèle de financement du fonds mondial, dénommé NFM2. L’avènement s’est ténu dans un réceptif hôtelier de la place. Il a été conjointement présidé par le coordinateur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme et le Directeur national du projet fonds mondial à CRS chargé de lutte contre le paludisme en Guinée.

Ce cycle a couvert la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 avec un budget global estimé à US$ 107.787.656. II a permis d'appuyer les efforts du Gouvernement Guinéen dans la lutte contre la tuberculose, le SIDA, le paludisme et le renforcement du système de santé. Le budget alloué à la composante paludisme durant ces trois années est de 55 663 302 $ soit 52% du budget global. Conformément aux orientations du Fonds Mondial, Catholic Relief Services (CRS) a été désigné comme récipiendaire principal pour la coordination

stratégique et la mise en œuvre de la subvention dans les régions de Mamou, zérékoré, Kankan, Faranah et Kindia en relation avec le PNLP (programme national de lutte contre le paludisme), Plan et Childfund.

Grace à cette subvention ainsi qu'au financement de PMI et d'autres partenaires, le ministère de la santé à travers le Programme National de Lutte contre le Paludisme a réussi à mettre en œuvre plusieurs activités contribuant à la réduction de la morbidité et mortalité palustres. Il s'agit essentiellement de :

l'organisation de la campagne nationale de distribution gratuite de masse des moustiquaires imprégnées d'insecticides à longue durée d'action (MILDA) en 2019 permettant de distribuer plus de 8 millions de MILDA à tous les ménages sur l'ensemble du territoire national,

L'organisation de trois campagnes de chimio prévention du paludisme saisonnier CPS (2018, 2019 et 2020) permettant de protéger contre le paludisme en moyenne par an 900 000 enfants âgés de 3 mois à 5 ans , la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme à Faranah en 2018, Fria 2019 et Conakry en 2020.

La distribution en routine de 1.555.888 MILDA aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'un an reçus dans les formations sanitaires (64% de la Cible) ,

le traitement préventif intermittent du paludisme chez la femme avec une couverture moyenne en TP13 de 70% par an.

La prise en charge correcte avec des antipaludiques de bonne qualité de 4.034.213 cas de paludisme survenant dans les formations sanitaires publiques

et privées et dans la communauté et une diminution considérable du taux de

positivité passant de 83 % en 2017 à près de 63% en 2020 intégration des structures privées, des services de santé militaire et des structures minières.

Selon le Professeur Alioune Camara, coordinateur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme, ces résultats encourageants ont été obtenus grâce à une synergie d'action et l'engagement des acteurs à tous les niveaux. Ce qui a permis : Une meilleure coordination des interventions par le PNLP, une nette amélioration de la collecte des données avec une promptitude et complétude passant de 30% en 2012 à 100 % depuis 2018, la prise en charge correcte et rapide de 100% des cas diagnostiqués et confirmés au niveau communautaire et dans les formations sanitaires depuis 2018, la maitrise de la rupture des intrants dans les formations sanitaires, l'amélioration des connaissances de la population sur les méthodes de prévention et de prise en charge du paludisme selon les résultats de l'enquête CAP réalisée en 2018, les études entomologiques et autres activités de recherches sur la lutte contre le paludisme.

Ces résultats sont confirmés par les différentes évaluations faites par le fonds mondial attribuant le score A1 au Ministère de la Santé à travers le Programme National de Lutte contre le Paludisme pour sa très bonne performance dans la mise en œuvre de la subvention, a expliqué Pr Alioune Camara.

De son côté, le Directeur national du projet fonds mondial à CRS chargé de la lutte contre le paludisme en Guinée, Dr Aliou Haya Bah, a tout d’abord remercié les responsables du ministère de la santé ainsi que ceux du PNLP dans la mise en œuvre de son projet. Dans son message, il est revenu sur la façon dont les trois partenaires ont travaillé pour aboutir à ces résultats.

« CRS c’est l’ONG des évêques américains qui travaille dans plus de 100 pays. Alors, la première des choses que nous avons fait, c’est d’utiliser des expériences depuis des années dans une centaine des pays pour accompagner le PNLP qui, je rappelle, a un plan stratégique de lutte contre le paludisme. Nous les accompagnons à élaborer ce plan. Et quand le plan est élaboré, ça coûte de l’argent et notre rôle en tant que partenaires, c’est de faire des plaidoyers auprès des bailleurs pour que ce plan soit financé. Il y a tout un processus d’élaboration de financement que CRS aide le pays à mettre en œuvre. Nous-mêmes à CRS cherchons des bailleurs en dehors du fonds mondial pour financer ces activités », a expliqué Dr Aliou Haya Bah.

Il s’est d’ailleurs réjoui du fait que le CRS parvienne à obtenir des ressources pour procéder à la mise en œuvre du projet de lutte contre le paludisme.

« Nous sommes avec le PNLP et pour le mettre en œuvre, il faut des médicaments, des moustiquaires. Grâce à notre expertise, nous avons réussi à négocier des prix concurrentiels pour atteindre toute la population. C’est comme ça que nous achetons ces médicaments et moustiquaires à des prix qui sont difficiles pour d’autres pays. Nous avons cette expertise en tant que CRS qui concourt à aider beaucoup de guinéens » a-t-il ajouté.

Dans ce projet, CRS travaille avec le ministère de la santé pour avoir l’information sanitaire dans le but de collecter des informations sur les zones couverts par le projet et celles qui ne le sont pas. Mieux, l'association humanitaire travaille aussi avec le bureau de stratégie et développement pour mettre en place des systèmes à Conakry et dans certaines villes du pays pour savoir la situation globale de ceux qui ont reçu les médicaments et ceux qui n’en ont pas encore.

"Nous travaillons avec des experts locaux et étrangers que nous avons avec nous. Au niveau technique, nous accompagnons le PNLP. Et l’autre domaine le plus important, c’est la gestion du financement dont on parle peu. Nous nous voulons que le pays gère les fiances, mais il y a quelques années qu’on a imposé à la Guinée, la politique zéro excès. CRS a mis en place un système au PNLP qui a pu démontrer aux bailleurs que le PNLP peut gérer directement des ressources, ça c’est un résultat capital. Car il a permis à CRS d’avoir les ressources plus facilement depuis un an. Dieu merci, on gère directement les fonds et on n’a pas eu des cas de malversations » s’est félicité Dr Aliou Haya Bah.

Le troisième cycle du nouveau modèle de financement du fonds mondial (NFM3) couvrira la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Le Ministère de la Santé entend renforcer ses efforts par ces ressources ainsi que d'autres comme celles de PMI pour conduire le pays vers la pré élimination d'ici fin 2023 en réduisant la prévalence de 50% par rapport au taux de 15% de 2016.

Pour ce faire plusieurs activités seront réalisées en collaboration avec les partenaires. Il s'agira par exemple de la distribution des MILDA en campagne de masse en 2022 et en routine aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'un an pour maintenir la couverture universelle en MILDA, l'organisation de 3 campagnes de chimio prévention du paludisme saisonnier CPS avec l'intégration de nouveaux districts, la poursuite de l'intégration des structures privées dans la lutte contre le Paludisme.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28