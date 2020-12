Conakry, Kankan: les étudiants dans les rues…

CONAKRY-Les étudiants ont mis en exécution leur menace ! Ce jeudi 17 décembre 2020, des centaines d'étudiants ont pris d'assaut les rues dans certaines villes du pays. Ils protestent contre la hausse des frais d'inscription et de réinscription dans les universités publiques du pays.

Très tôt ce matin, ils étaient une certaine d'étudiants de l'Université Julius Nyerere de Kankan, à avoir investi les artères de la cité NABAYA. Les protestataires sont partis de l'enceinte de ladite institution d'enseignement supérieure, traversant le gouvernorat, la préfecture et la mairie. Les grognards scandaient "200.000, c'est trop, 30.000 c'est mieux".

"Nous demandons simplement la diminution des frais des inscriptions et des réinscriptions dans les universités publiques. 200.000 GNF, c'est trop et 30.000 francs guinéens est mieux. Donc nous voulons nous faire entendre. Les temps sont trop durs. Il faut qu'ils diminuent les frais sinon on va continuer à manifester", a martelé Lanciné Oularé un étudiant manifestant.

A Conakry également, les étudiants sont descendus dans les rues. A l'université Général Lansana Conté de Sonfonia, de nombreux étudiants ont exprimé leur colère contre la hausse des frais d'inscription et de réinscription. Le ministère de l'enseignement supérieur n'a pas encore réagi.

A suivre…

Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com