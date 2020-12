Conakry : Cellou Dalein fait une annonce dans la famille de Roger…

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo a fait cet après-midi une annonce dans la famille de Roger Bamba où il s'est rendu accompagné d'une forte délégation de sa formation politique, l'UFDG. Visiblement étreint par l'émotion, l'opposant a indiqué que le défunt a été admis à l'hôpital alors qu'il était mourant. Le leader de l'UFDG annonce qu'en concertation avec la famille éplorée, sa formation politique envisage lui rendre un "hommage mérité".

"La vie appartient à Dieu, nous sommes tous conscients que nous allons mourir. Mais les circonstances dans lesquelles Roger a été quasiment assassiné nous affligent davantage. Je voudrais présenter à son épouse, à ses frères et sœurs, à sa famille aux notables de Lola ici, les condoléances de l'UFDG. Nous sommes tristes. Bamba était respecté, aimé au sein de l'UFDG. C'est tout le parti qui est aujourd'hui en deuil. Je reçois des messages du monde entier. Nous allons nous concerter parce que Bamba nous appartient tous avec la famille pour organiser ensemble ses obsèques dans les meilleures conditions. Parce que les militants de l'UFDG ont envie de lui rendre un hommage mérité. Aujourd'hui l'UFDG pleure un militant dévoué, désintéressé et innocent. Je ne sais pas si les autorités vont faire une autopsie, en tout cas de cause, lorsqu'il sera question de rendre le corps, nous nous concerterons avec la famille parce que l'UFDG a envie de lui rendre un hommage mérité pour sa contribution au rayonnement du parti, pour son engagement, pour tous les risques qu'il a pris pour le parti en assumant publiquement et en haute voix son appartenance à l'UFDG", a annoncé Cellou Dalein Diallo.

Détenu à la maison centrale depuis 4 mois, Roger Bamba a été admis à l'hôpital où il a rendu l'âme dans la nuit du mercredi à jeudi 17 décembre 2020.

"Je suis doublement triste. J'ai la tristesse de perdre un ami, fidèle et loyal, je suis également triste de perdre un militant dévoué qui n'a rien ménagé pour l'animation du parti pour la défense de ses valeurs et de son président. Mais je suis triste de savoir que mon ami est mort en prison faute de soins. Je suis triste de savoir qu'il a été arrêté arbitrairement sans avoir commis la moindre faute simplement parce qu'il est un activiste reconnu de l'UFDG. Depuis septembre, il était en train de croupir à la maison centrale dans une cellule de 7 mètres carrés avec 9 autres personnes. Depuis deux semaines il était malade. Il a demandé à être soigné, il ne l'a pas obtenu. C'est ça qui me rend triste pour notre pays, pour moi-même, pour le parti. C'est lorsqu'ils ont senti qu'il était sur le point de mourir, comme ils n'aiment pas que les gens meurent en prison qu'ils l'ont envoyé à l'hôpital. Il est mort quelques heures après avoir été transféré à Ignace Deen", a dénoncé Cellou Dalein Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com