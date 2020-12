Cellou pleure le décès de Roger Bamba : " il fut un ami loyal et dévoué…"

CONAKRY-La mort tragique de Roger Bamba afflige Cellou Dalein Diallo ! Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) déclare que la disparition de ce militant son parti est une "perte immense".

L'opposant rappelle que feu M. Bamba est décédé en prison faute de soins. Il appelle ses partisans à prier pour le repos de l'âme du défunt, qui selon l'ancien premier ministre était un ami loyal et dévoué.

"Le décès en prison, faute de soins, de Roger Bamba, est une perte immense pour sa famille, pour l’UFDG dont il était un militant engagé et pour moi même dont il fut un ami loyal et dévoué. J’adresse mes condoléances à sa famille et à l’UFDG et demande à tous nos militants de prier pour le repos de son âme", a réagi Cellou Dalein Diallo.

La mort de cet opposant qui était détenu dans les geôles de la maison d'arrêt de Conakry continue de susciter des réactions indignées.

A suivre…

Africaguinee.com