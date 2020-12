Dr Faya enregistre une 1ère défection : l'opposant lâché par son vice-président…

CONAKRY- C'est la première conséquence de la présence, ce mardi 15 décembre, de Dr Faya Milimouno, à la cérémonie de prestation de serment d'Alpha Condé, pour un troisième mandat. Le vice-président du Bloc Libéral (BL), Talibé Bah a démissionné.

"Je me désolidarise de la présence du Président du BL à l'investiture du Président de la République. Le BL ne reconnaît ni la constitution actuelle, ni l'élection du 18 Octobre et encore moins l’Assemblée nationale.

Cette présence n'engage que l’intéressé et non le parti car cela n'a jamais fait objet de discussion et /ou d'information au sein des instances du parti.

Etre constant c'est aussi être cohérent dans la prise de décision.

Ma démission du BL a été également déposée au niveau du Président Faya Millimouno", a annoncé le désormais ex vice-président du BL en charge des relations extérieures et de la Communication.

La présence de Dr Faya Milimouno à la prestation de serment du président Condé a été très commentée. Beaucoup ont vu derrière cette action, une incohérence. Cette démission de taille que vient de subir l'opposant intervient alors que sa formation politique traverse une zone de turbulance depuis quelques semaines.

A suivre…

