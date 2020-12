Conakry : L’ONG AUDIG lance le projet "Contrôle démocratique et renforcement de la transparence budgétaire en République de Guinée"

CONAKRY-L’ONG Action Unie pour le Développement intégré de Guinée (AUDIG) a organisé ce mercredi 16 décembre 2020, dans un réceptif hôtelier de la place, un atelier préparatoire et procédé au lancement du projet CoDeReT ‘’Contrôle démocratique et renforcement de la transparence budgétaire en République de Guinée’’.

Financé à hauteur de 600 mille dollars par l’USAID, ce projet vise à développer des activités pouvant amener les organisations de la société civile et les acteurs étatiques à collaborer ensemble pour améliorer la disponibilité de l’information budgétaire afin de favoriser la transparence dans la gestion des budgets publics.

Ce projet a une durée de 2 ans, (1er janvier 2020 au 31 décembre 2021). Son objectif est d’améliorer l’accès et l’utilisation systématique de l’information budgétaire pour consolider les acquis de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des affaires publiques, a expliqué Mamadou Touré, président de l’ONG AUDIG.

« Ce projet CoDeReT vise à améliorer la collecte et la diffusion de l’information budgétaire. Ce qui cadre parfaitement à l’esprit du gouvernement qui depuis 2017 produit un guide du budget citoyen afin de rendre le budget national compréhensible. Les principaux objectifs de ce projet sont entre autres : renforcer les pouvoirs publics en communication et transparence budgétaire, renforcer les capacités des organisations de la société civile pour leur implication dans la gestion de l’information budgétaire, améliorer les échanges et la collaboration entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile autour de la planification et de l’exécution budgétaire. Pour y parvenir, nous nous attelons sur les activités qui aideront à être en phase avec la théorie du changement du projet mais aussi nous apporterons des réponses durables liées à la communication et à la transparence budgétaire », a expliqué le président de l’ONG AUDIG.

Poursuivant, il a félicité et remercié l’USAID pour son accompagnement. «Nous remercions infiniment l’USAID qui a financé ce projet. Sans l’USAID ce projet n’aura pas eu jour », a-t-il dit.

L’ONG AUDIG compte dans les prochaines semaines organiser plusieurs activités qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet.

« Les jours et les semaines à venir nous allons développer des actions avec les acteurs gouvernementaux en vue de la mise en place d’un modèle de budget simplifié et accessible. Nous allons encore organiser dans les régions administratives des rencontres de renforcement des capacités des organisations de la société civile. Enfin nous allons inviter les députés uninominaux dans leurs préfectures respectives pour débattre avec les citoyens de leurs localités sur les questions budgétaires », a annoncé Mamadou Touré.

Au cours de cette cérémonie de lancement, le consultant du projet CoDeReT a présenté le rapport diagnostic qui porte sur la communication budgétaire. L’idée visait à montrer la photographie de la communication budgétaire en République de Guinée. Ce, en partant du cadre institutionnel en la matière et en mettant l’accent sur les défis qui sont au niveau des acteurs en charge de la communication budgétaire. Ce n'est pas tout. Les contraintes qui empêchent la communication budgétaire d'être plus efficiente ont été aussi évoquées.

"Le but est de pouvoir faire adhérer l’ensemble des acteurs du pays notamment les acteurs de la société civile et les populations aux différentes politiques publiques qui sont exprimées de façon claires et financièrement chiffrées dans le document budgétaire qu’on appelle le budget dont l’acte juridique est appelé la loi des finances", a détaillé Dr Mamoudou Touré.

Invité à cette rencontre, Amadou Diakité assistant parlementaire à l'Assemblée Nationale a indiqué que ce projet permettra de renforcer le rôle du Parlement dans le cadre de la transparence budgétaire de l’Etat.

« Cet atelier renforce l’Assemblée Nationale dans ses rôles régaliens du contrôle de l’action publique de l’Etat. Il permet au Parlement de renforcer la communication par rapport à ce qu’il fait dans le cadre de la transparence budgétaire de l’Etat », dira cet assistant parlementaire.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023