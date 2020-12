Symbaya Gare: Des discothèques et bars ravagés par un incendie...

CONAKRY-Conakry, la capitale guinéenne renoue avec les incendies. Après celui suvenu ce lundi à Kipé, un autre incendie d’une grande ampleur s’est déclaré ce petit matin dans la haute banlieue de la Capitale guinéenne ! Le feu a pris vers 07 heures du matin, un night-club, contiguë à des échoppes et magasins dans le quartier Simbaya-gare, a constaté sur place Africaguinee.com.

Mamadou Lamarana Baldé, victime de cet incendie au micro d’un de nos reporters a expliqué qu'il a failli tout perdre dans ce sinistre. Pour ce propriétaire alarmé, il a eu le salut grâce à l’intervention de son voisinage et à l'intervention des sapeurs-pompiers, qui se sont mobilisés pour venir à bout des flammes.

‘’ Ma maison est contiguë à un night-club qui a deux phases (branchement clandestin de courant électrique, ndlr). Pendant deux semaines ces propriétaires faisaient des travaux sur cette ligne électrique, nous leur avions prévenu de la dangerosité de cette pratique mais en vain. C’est ce petit matin vers 07 h qu’il y’ a eu court-circuit venu de chez eux vers notre habitation’’ a raconté Lamarana Baldé, qui assure avoir perdu de l’argent et de biens matériels considérables.

‘’Nous avons perdus assez de biens matériels et une somme d’argent estimée à plus de deux-millions cinq cent-mille francs guinéens. Nous n’avons pu sauver que les cinq cent-mille francs guinéens grâce aux voisins. Nous avons fait appel aux sapeurs-pompiers mais à leur arrivée, les flammes avaient dégénéré et embrasé assez de choses dans notre boutique’’ indique cette victime.

Cet autre incendie qui s’est déclarée relance le débat sur les branchements clandestins de courant qui font toujours de victimes dans la capitale guinéenne.

Abdoul Malik Diallo

Pour Africaguinee.com