Rabiatou Sérah conseille Alpha Condé : "Ayez une oreille attentive aux cris du peuple..."

CONAKRY-La présidente du conseil économique, social, environnemental et culturel prodigue des conseils au président Alpha Condé, qui sera investi ce mardi 15 décembre 2020.

Croisée dans les couloirs du palais Mohamed V où a lieu la cérémonie d'investiture, Hadja Rabiatou Sérah Diallo, a encouragé le Chef de l'Etat à "promouvoir la paix et le dialogue".

"Les défis sont très grands, une seule personne ne peut pas résoudre les problèmes. Il faut promouvoir la paix, le dialogue et lutter contre la pauvreté, que les richesses du pays soient partagées entre les guinéens. Que personne ne se sente exclu (…) que les jeunes ne soient pas instrumentalisés", a lancé Hadja RABIATOU Serah Diallo.

L'ancienne syndicaliste encourage aussi le Chef de l'Etat d'accepter d'avoir une oreille attentive aux cris du peuple et de lutter contre les détournements des deniers publics.

"On peut aussi changer la donne en confiant des responsabilités aux femmes et lutter contre les détournements des deniers publics, la corruption. Que chacun accepte de changer et que le président aussi accepte d'avoir une oreille attentive aux cris du peuple. Cela pourrait aider à avancer le pays parce qu'il faut qu'on avance maintenant ", a-t-elle ajouté.

Nous y reviendrons !

Depuis le palais Mhamed V, Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com