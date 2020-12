Dr Ousmane Kaba : « Ma participation à l’investiture d’Alpha Condé est normale… »

CONAKRY- Critiqué par une partie de l’opinion pour sa présence à la cérémonie d’investiture du Président Alpha Condé, Dr Ousmane Kaba vient de s’exprimer.

Le leader du parti « PADES » a qualifié de « normale » sa présence au Palais Mohamed V où le Président élu de la quatrième République va prêter serment dans les prochaines heures.

«Le PADES a reconnu la victoire du Professeur Alpha Condé. Donc, c'est tout à fait normal que nous venions participer à son investiture », a déclaré Dr Ousmane Kaba à son entrée au Palais Mohamed V.

Au micro d’Africaguinee.com, l’ancien Ministre de l’Économie et des Finances a émis quelques souhaits à l’endroit du Président élu. « Ce que je peux, c'est souhaiter un bon mandat pour le président de la République. Parce que, derrière ce mandat il y a le sort du peuple de Guinée. Et je pense que nous devons tous travailler pour améliorer le sort de ce peuple et relever les grands défis. Je pense d'abord à un défi à court terme qui est de recoudre le tissus politique et social, décrisper la situation politique dans ce pays, avoir de la paix définitivement et s'attaquer aux grands chantiers de l'État. Les grandes priorités de cette Nation, c'est l'éducation, la santé, les infrastructures de base. Au président de la République, nous lui souhaitons beaucoup de succès dans notre intérêt et dans l'intérêt du peuple de Guinée», a souligné Dr Ousmane Kaba.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13