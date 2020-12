Direct-Palais Mohamed V : Alpha Condé a prêté serment…

CONAKRY-Élu avec 59, 50 % à l’issue de l’élection présidentielle du 18 octobre, contestée par une partie de l'opposition et la société civile guinéenne, Alpha Condé vient de prêter serment au Palais des Nations.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État africains et de diplomates accrédités en Guinée. Alpha Condé, tout de blanc vêtu, a juré ce mardi 15 décembre 2020, au palais Mohamed V, de respecter et de faire respecter la Constitution de son pays.

Conformément à l’article 48 de la Constitution, cette prestation de serment devant la Cour constitutionnelle marque son entrée en fonction pour un nouveau mandat de 6 ans. Le premier de la quatrième république.

"Moi, Alpha Condé, président de la République élu conformément à la Constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi", a juré Alpha Condé.

Plusieurs chefs d’État et diplomates accrédités en Guinée étaient présents à cette investiture. Le président français, Emmanuel Macron s’est fait représenter par son secrétaire Jean Baptiste Lemoyne.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224 666 134 023