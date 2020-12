Secteur bancaire : Vista Bank ouvre une nouvelle agence à Sanoyah…

COYAH-La Vista Bank poursuit son expansion en Guinée et se rapproche d'avantage de sa clientèle ! Ce lundi 14 décembre 2020, cette banque a ouvert une nouvelle agence à Sanoyah dans la préfecture de Coyah. Outre les responsables et certains membres du personnel de la Banque, l’événement a connu la présence des autorités préfectorales ainsi que de leaders religieux locaux.

Cette nouvelle agence, située non loin de la station BTN au Carrefour Sanoyah, est composée de 3 box, un espace d'accueil, un bureau pour le chef d'agence et de deux autres bureaux pour les chargés de clientèle, une salle informatique, un bureau pour le caissier principal et un caveau sécurisé.

La mise à disposition de cette agence à la population n’est pas un fait du hasard, a fait savoir le directeur général adjoint de la Vista Bank. Selon lui, cette action s’inscrit dans la vision de l’expansion et de proximité pour une meilleure couverture bancaire du pays.

« C'est pour nous un insigne honneur et un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer l'ouverture au public de l'agence Vista Bank de Sanoyah. En outre, la présence de Vista Bank à Sanoyah n'est pas un fait du hasard. Elle est l'expression de notre politique d'expansion et de proximité qui s'inscrit dans le cadre de notre contribution à une meilleure couverture bancaire de notre pays. En effet, il convient de noter que malgré les grandes avancées enregistrées dans le pays en termes de couverture bancaire (184 agences bancaires), il n'en demeure pas moins que le potentiel de développement est encore très grand pour améliorer le taux de bancarisation comme le souhaite notre autorité de tutelle, la Banque centrale », a expliqué le DGA, Tirmidjiou Diallo.

Avec un réseau de 17 agences, Vista Bank est aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de l'écosystème bancaire du pays. Elle vise à optimiser les opportunités sur ses marchés afin de devenir l’établissement financier de tout premier choix grâce aux produits bancaires et d’assurance innovants.

« En ouvrant une agence ici, nous mettons à la disposition des braves populations et des opérateurs économiques des produits bancaires tels que : des comptes courants, une gamme variée de comptes d'épargne composée de l'Epargne Junior, du Plan Epargne Etudes, du Plan Epargne Retraite, des produits de crédits répondant aux besoins de tous types de clientèle, des services SMS alerte, des produits de transfert d'argent tels que Western Union, cash minute, wari, etc. Et bien bientôt des produits digitaux qui faciliteront la banque à distance», a annoncé le DGA de la Vista Bank.

Présent à cette cérémonie d'ouverture, le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Coyah, représentant le préfet, s’est dit honoré de présider la cérémonie d’ouverture au public de l'Agence de Vista Bank de SANOYAH.

« En effet, dans l'optique de participer à la bancarisation de notre pays, Vista Bank s'est engagée dans une offensive d'expansion qui porte aujourd'hui son réseau d'agences à 17 points de vente en un temps record. Monsieur le directeur général adjoint, cette performance, vous la devez effectivement à votre stratégie affirmée de développement de votre réseau, à l’engagement et au professionnalisme de votre personnel que je félicite de passage. Mais aussi, à l'environnement propice créé et entretenu par le Gouvernement dirigé par le professeur Alpha Condé », a déclaré Adama Kaba.

Il assure que Coyah a suffisamment de la place pour accueillir les institutions financières du fait de la forte demande des différents segments de marché. Selon M. Kaba, l'ouverture de cette agence va soulager les opérateurs économiques et contribuer au développement du tissu économique de Coyah.

« Je peux dire, sans risque de me tromper, que votre implantation ici -qui répond à de longues attentes- va soulager les opérateurs économiques. J'espère que vous continuerez dans cette lancée en vue de contribuer au développement du tissu économique de Coyah et d’en booster ainsi l'inclusion financière tant prônée par les pouvoirs publics. Aussi, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité de qualifier votre offre de produits et services en vue, non seulement, de satisfaire les populations mais aussi et surtout pour tenir bon face à la concurrence », a-t-il conseillé.

Cette cérémonie d’ouverture a pris fin par une visite guidée des locaux de la nouvelle agence de Vista Bank à Coyah.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28

Ci-dessous quelques images de la cérémonie