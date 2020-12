Ouattara a prêté serment : "Que je subisse la rigueur de la loi si je trahis..."

ABIDJAN-Elu le 31 octobre dernier à un troisième mandat consécutif, Alassane Dramane Ouattara, 78 ans, a été solennellement investi, ce lundi 14 décembre 2020, président de la République de Côte d’Ivoire. La cérémonie d’investiture s’est déroulée au Palais de la présidence en présence de plusieurs dirigeants africains.

La prestation de serment est intervenue au deuxième lundi du mois de décembre conformément à la Constitution, soit 44 jours après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Cette prestation de serment marque officiellement l’entrée en fonction de Alassane Dramane Ouattara pour un 3ème mandat jugé inconstitutionnel par l’opposition ivoirienne.

"Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi si je trahis mon serment”, a juré Alassane Ouattara, 78 ans.

La Guinée a été représentée à cette cérémonie d'investiture par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana. Selon les résultats du Conseil constitutionnel, Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, a été réélu dès le premier tour de la présidentielle du 31 octobre avec 94,27 % des suffrages exprimés, au terme d’une campagne marquée par le « boycott actif» de l’opposition.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 669 91 93 06