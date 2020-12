La Compagnie des Bauxites de Guinée S.A recherche pour son site de Kamsar trois mécaniciens ajusteurs (H/F) externe

A PROPOS DE LA CBG

La Compagnie des Bauxites de Guinée « CBG » est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 15 million de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an. Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%), et Halco Mining (51%), un consortium d’acteurs internationaux des plus respectés de l’industrie. Elle s’aligne à des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI).

Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans son plan de modernisation de ses actifs et d’extension de ses capacités de production à 19 millions de tonnes par an.

En produisant une bauxite de qualité utilisée in fine dans diverses industries, nous contribuons au progrès de l’humanité.

CONTEXTE

La Compagnie des Bauxites de Guinée dispose d’une forte et riche expérience opérationnelle. Ce capital d’expérience contribue considérablement à maintenir durablement un haut niveau d’excellence opérationnel pour la compagnie. Il est aussi un facteur essentiel dans la consolidation de sa position parmi les leaders mondiaux de l’industrie. Dans sa boucle des opérations, la CBG dispose des équipements, machines et matériels sophistiqués et de classe mondiale, et la compagnie a des normes et exigences très élevées dans l’entretien de ses actifs.

Dans ce contexte, la CBG veut engager trois mécaniciens ajusteurs qui vont rejoindre l’équipe de maintenance de la compagnie qui est en charge de l’entretien et de la maintenance des sous-ensembles mécaniques et de prise en charge des travaux d’entretien préventifs et de réparation.

PRINCIPALES FONCTIONS

Relevant du Contremaitre Ajustage Mécanique, le titulaire du poste s’assurera de la disponibilité et la fiabilité des sous-ensembles mécaniques de la CBG par la prise en charge des travaux d’entretien préventifs et des réparations.

A ce titre, il aura pour principales responsabilités:

Respecter les consignes de santé/sécurité et environnement ;

Identifier et Inspecter les composants mécaniques à réparer ;

Remplir correctement les fiches d’inspection en rapportant les anomalies constatées ;

Assurer la maintenance des sous-ensembles de la CBG ;

Assurer la maintenance des pompes hydrauliques de la CBG ;

Assurer la maintenance des ponts roulants, palans, potences et les barrières de l’Usine ;

Assurer la maintenance des machines-outils et les équipements du labo chimie ;

Participer aux travaux d'entretien et de réparation des équipements lors des révisions annuelles ;

Assurer l’entretien de l’usage des équipements et installations de l’Usine ;

Communiquer constamment avec les différents acteurs de l’opération et de l’entretien ;

Participer à l’élaboration et à l’implantation des instructions de travail ;

Participer à l’implantation du programme de santé sécurité et environnement ;

Assister à des travaux d’alignement ;

Participer aux inspections des conditions matérielles (ICM) ;

Participer aux analyses de tâches critiques ;

Exécuter correctement les travaux d’entretien/réparation ;

PROFIL RECHERCHE

Avoir un BTS en Mécanique générale et mécanique d’ajustage ;

Avoir effectué des stages ou au moins une certaine expérience professionnelle en mécanique générale, entretien des machines-outils et entretien mécanique ajustage ;

Avoir une connaissance du progiciel SAP et de l’anglais serait un atout ;

En plus ces compétences techniques, il doit avoir un grand sens de l’organisation, être capable de résoudre des problèmes, avoir une forte capacité d’écoute et de synthèse. Aussi, il doit faire preuve d’une bonne intégrité morale, d’un bel esprit d’équipe et d’une excellente capacité de communication.

Le dossier de candidature composé de : une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé, huit (08) photos d’identité, un numéro de contact rapide, la photocopie du ou des diplômes dûment certifiés, devra être adressé au plus tard le Merci 23 décembre, 2020.

Au bureau CBG à Conakry, Immeuble Zein 9ème étage, au secrétariat CBG de la zone minière de Sangarédi, au secrétariat du Centre de Développement et Formation de Kamsar, ou aussi par courrier électronique à recrutement@cbg-guinee.com avec l’intitulé du poste et référence ci-dessous:

REF/CSRCL/décembre /2020

Tout dossier déposé reste la propriété de la CBG. Seules les candidatures retenues seront appelées.

Les candidatures de la Préfecture de Boké sont vivement souhaitées.