Investiture d’Alpha Condé : Pourquoi Cellou, Sidya et cie n’ont pas été invités ?

CONAKRY- Pourquoi Cellou Dalein, Sidya Touré et cie ont été snobés pour la cérémonie d’investiture du Président Alpha Condé ? Alors que certains candidats à l’élection présidentielle du 18 octobre dernier ont déjà reçu leur carton d’invitation, les leaders de l’UFDG et de l’UFR ne sont pas sur la liste des invités à cet événement qui s’annonce riche en couleurs.

La commission d’organisation de la cérémonie d’investiture a pris la décision de ne pas inviter certains leaders politiques. A en croire nos sources, tous les candidats qui n’ont pas adressé de message de félicitations au Président élu ne sont pas conviés au Palais Mohamed V, à Kaloum.

« On ne peut pas inviter des gens qui jusque-là n’ont pas accepté de reconnaître leur défaite ; Donc la victoire du Président Alpha Condé. C’est cela aussi la démocratie. Quand on va à une compétition et qu’on est déclaré perdant, on doit pouvoir reconnaître sa défaite », a confié à Africaguinee.com un membre de la commission d’organisation.

A rappeler qu’Alpha Condé prêtera serment ce mardi 15 décembre 2020 pour un nouveau mandat de six ans.

