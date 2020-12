Le cri d’alarme de Yoyo Angeline une albinos malade depuis 6 mois…

NZEREKORE-Ils sont souvent marginalisés à cause de la couleur de leur peau. Depuis 6 mois, Yoyo Angéline Kpoghomou, une albinos qui vient de finir ses études à l’école de soin de santé de N'zérékoré, souffre de la hernie ombilicale. Elle a déjà subi une première intervention chirurgicale. Mais aujourd'hui, elle est en manque de moyen pour continuer ses soins.

Rencontrée à son domicile au quartier Mohomou, commune urbaine de Nzérékoré, la jeune dame qui est célibataire et orpheline de père est revenue sur les circonstances de sa maladie.

« J’ai fini mes études cette année. Je suis un agent technique de la santé. Je suis tombée malade pour la première fois. Quand j’ai été pour les examens, on m'a dit que c’était l'appendicite. A la date du 22 juillet, j’ai suivi une intervention chirurgicale. Il y a 6 mois de cela, je ne vois également pas mes menstrues. J’ai été faire de nouveaux examens, on m’a dit encore que j’ai la hernie ombilicale et qu'il faut qu’on fasse une autre intervention. Je n’ai rien pour faire cette opération, mes parents ne sont pas là. Mon père est décédé et je ne faisais que le stage que j'ai dû arrêter à cause de la maladie. Je n’ai aucun moyen pour reprendre le traitement », a expliqué Angéline Yoyo Kpoghomou. Elle lance un appel à l'aide pour ses soins.

Si vous voulez aider mademoiselle Kpoghomou, merci de la joindre sur les numéros suivants : 620 79 19 50 ou 620 52 99 58

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél : (00224) 628 80 17 43