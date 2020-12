Boris Johnson interpelle Alpha Condé: "Nous vous exhortons à faire des enquêtes sur les morts…"

CONAKRY- Le Premier ministre britannique Boris Johnson a interpelé Alpha Condé réélu pour un 3ème mandat, sur les cas de morts intervenus pendant la période électorale. Alors que l'opposition évoque une quarantaine de morts dont plusieurs par balles, des centaines blessés pendant la crise postélectorale, Londres exhorte le gouvernement guinéen à faire la lumière sur les tueries. Le chef du gouvernement Britannique qui a écrit au dirigeant guinéen, condamne les violences et appelle toutes les parties à résoudre leurs différends à travers le dialogue.

«A la suite de votre réélection en tant que président de la République de Guinée, je tiens à vous transmettre l'engament du gouvernement britannique à construire un partenariat solide entre nos deux pays. Le gouvernement britannique condamne les violences qui ont eu lieu pendant la période électorale, il est attristé par les pertes de vie. Je présente mes condoléances aux familles qui ont perdu les leurs. Comme d’autres dans la communauté internationale, nous continuons d’exhorter votre gouvernement à assurer que ces morts feront l’objet d’une enquête approfondie et toutes les parties à résoudre leurs différends à travers le dialogue », exhorte-t-il dans un courrier relayé par la radio nationale.

En marge du Sommet Royaume-Uni/Afrique sur l’investissement, en janvier dernier, le premier ministre britannique et Alpha Condé ont signé un protocole d’accord portant sur la promotion des investissements d’entreprises britanniques en Guinée. Tel que le chemin de fer du ‘‘Nouveau Corridor Central’’ porté par Anglo African Minerals (AAM) portant sur la construction d’une ligne ferroviaire de 270 km sur le « Nouveau Corridor Central » reliant la préfecture de Mamou au port de Benty, dans la préfecture de Forécariah. Ce gigantesque projet devrait accélérer le développement des projets miniers agricoles tout au long des infrastructures ferroviaire et portuaire multi-utilisateurs.

«Le Royaume Uni est un fervent partisan de la Guinée. J’ai hâte de travailler ensemble avec vous pour réaliser la possibilité de faire avancer le partenariat dont nous avions discuté pendant le sommet sur l’investissement en Afrique en janvier, continuer notre solide coopération dans d’autres domaines y compris les droits et les opportunités des femmes et des jeunes filles et mettre fin à la violence basée sur le genre », fait savoir Boris Johnson.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 669 91 93 06