Publication des résultats d’attribution de marché de fourniture de véhicules

PUBLICATION D’ATTRIBUTION DU MARCHE

Objet : Fourniture de trois (3) véhicules Pick up, tout terrain en doubles cabines et un (1) véhicule 4x4 station wagon, constituée en un lot unique :

Référence marche : AON N° 01/PUEG/MHA/F/2020.

Financement : Banque Mondiale (IDA)

Méthode de sélection : Appel d’Offres National

Mode de passation : Appel d’offre ouvert – Appel d’Offre National (AON).

Délai de livraison : Un (1) mois à compter de la réception de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Durée de validité des offres : 120 jours.

DETAIL DES RESULTATS DE L’EVALUATION :

LOT UNIQUE : FOURNITURE DE TROIS (3) VEHICULES PICK UP, TOUT TERRAIN EN DOUBLES CABINES ET UN (1) VEHICULE 4X4 STATION WAGON, DESTINES A L’UNITE DE GESTION DU PROJET (UGP) ET A LA DIRECTION NATIONALE DE L’HYDRAULIQUE (DNH).