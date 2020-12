Macky, Buhari, Umbalo : les "grands absents" de l'investiture d'Alpha Condé…

CONAKRY- L'investiture d'Alpha Condé prévue ce mardi 15 décembre 2020, connaitra la présence d'une bonne douzaine de Chefs d'Etat et représentants de gouvernements. Si de nombreux dirigeants du continent ont confirmé leur présence à Conakry, pour participer à la prestation de serment de leur homologue, d'autres par contre, non des moindres, ne figurent pas sur la liste des invités.

Parmi les "grands absents", on peut citer entre autres : Macky Sall du Sénégal, Mouhamadou Buhari du Nigeria, Mahamadou Issoufou du Niger, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée Bissau, Etienne Tshisekedi de la République Démocratique du Condé. En dehors du congolais, il faut dire que les relations entre Alpha Condé et les autres sont plutôt froides. Preuve évidente de la froideur des rapports, à la veille de la présidentielle du 18 octobre le dirigeant guinéen a ordonné la fermeture des frontières avec la Guinée Bissau, le Sénégal et la Sierra Léone. Ce qui était loin d'être anodin. D'ailleurs, Mouhamadou Buhari, Mahamadou Issoufou et Umaro Sissoko Embalo, n'ont pas caché leur opposition au troisième mandat.

Une source proche du ministère des affaires étrangères nous a confiée qu'Etienne Tshisekedi a dû annuler son déplacement sur Conakry, à cause de la crise politique qui secoue l'Assemblée Nationale de son pays. Macky Sall de son côté se ferait représenter. Mais par qui ? On ignore pour l'instant.

A 82 ans, Alpha Condé a été réélu pour un troisième mandat consécutif à la tête de la Guinée. Une douzaine de ses pairs du contient sont attendus à Conakry entre les 14 et 15 décembre pour participer à la cérémonie de prestation de serment. Ce sont : Julius Maada Bio de la Sierra Leone, Nana Akufo Addo du Ghana, Idriss Déby Itno du Tchad, Faure Gnasimgbé du Togo, Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire, Georges Wéah du Libéria, Bah Ndaw du Mali, Dénis Sassou-Nguesso du Congo Brazzaville, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina, Azaly Assoumani de l'Union des Comores, Mohamed Ould Cheick El Ghazouani de la Mauritanie, de Shale Work Zewide de l'Ethiopie.

Des pays comme l'Egypte, le Rwanda, le Cameroun, l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Ouganda se feront représenter à des niveaux élevés. En dehors du continent, seulement trois pays enverront des délégations. Il s'agit de la France, de l'Etat De Qatar et de la Turquie.

A Conakry, la cérémonie se prépare en grande pompe, sur fond de tension, car l'opposition entend manifester par tous les moyens ce jour pour exprimer sa désapprobation au 3ème mandat.

A suivre…

