Guinée : Pourquoi la croissance est en baisse, l'inflation en hausse ?

CONAKRY-L' inflation a connu une hausse en Guinée, alors que la croissance qui était projetée à 6% a été ramenée à 5.2%, en 2020. Pourquoi ce bouleversement dans le cadrage macroéconomique ? Le ministre du Budget a apporté quelques précisions.

Selon Ismaël Dioubaté, à cause de l’impact de la pandémie de Covid-19, le ministère du Plan a été obligé de revoir avec le FMI (fonds monétaire international) le cadrage macroéconomique. Ce qui a permis de ramener les projections du taux croissance à 5,2% au lieu de 6%, initialement prévus. Et le taux moins d’inflation projetée à 8,6% a été revu à la hausse à exactement 10,2%. Conséquence, les 21 mille 706 milliards qui ont été exactement prévus ont été ramenés à 21 mille 364 milliards. Soit une baisse de 2%.

Les dépenses quant à elles ont augmenté de 0,4% en se situant à 26 mille 829 milliards contre 26 mille 731 milliards initialement prévus. Cette contraction des recettes et des dépenses s’explique par un Plan de riposte que le gouvernement a eu à faire et qui se chiffrait autour de 2 mille 750 milliards portant sur 3 volets sanitaire, social et économique.

« Sur le plan sanitaire, il y a eu le soutien de 1. 152 milliards qui ont été apportés à la santé en vue de renforcer les mesures de surveillance et d’acquérir les biens et services essentiels pour la résilience du secteur. Quand nous prenons la décomposition de ce montant, il y a 590 milliards qui sont allés à la surveillance et la prise en charge des malades. Et 562 milliards qui sont allés au niveau de renforcement des infrastructures. Au niveau social, le gouvernement a consenti d’énormes efforts. Notamment, le transfert de 910 milliards dont 555 milliards en espèces en faveur des couches vulnérables. L’Anies a été très active dans les quartiers et même à l’intérieur du pays », a-t-il expliqué.

Depuis le mois d’avril 2020, l’eau et l’électricité sont gratuites. Cela a coûté à l'Etat environ 328 milliards GNF. Les guinéens reprendront à payer l'eau et l'électricité à partir de janvier 2021.

"En termes d’appui en stabilité des prix des denrées de première nécessité et tout ce qui vient au niveau de la santé, nous avons apporté un soutien à hauteur de 127 milliards. Du point de vue économique, des mécaniques d’assouplissement du financement du secteur privé et du soutien à l’économie ont été mis en place pour un coût total de 1011 milliards avec la création de deux fonds en faveur des groupements d’intérêts économiques et des entreprises durement touchés par la crise pour un montant de 70 milliards.

Ce sont des dépenses qui sont sorties des caisses de l’Etat. Nous avons fait d’autres concessions aussi en matière des allégements fiscaux qu’on a accordés aux entreprises durement éprouvées notamment le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Ainsi l’Etat a procédé au remboursement des crédits TVA en faveur des entreprises du secteur minier pour un montant de 200 milliards et à apurer les arriérés des dettes intérieurs à hauteur de 30 milliards. Le secteur agricole a bénéficié aussi d’un appui de 77 milliards", a-t-il détaillé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023