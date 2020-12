Des femmes "débarquent" chez Cellou : l'opposant donne une "consigne"...

CONAKRY-Un groupe de femmes a envahi ce samedi 12 décembre 2020, le domicile de Cellou Dalein Diallo, sis à Dixinn. Vêtues de blanc, ces femmes étaient venues pour dit-on, demander au leader de l'UFDG de mettre aux violences.

Cette descente inopinée met en colère l'ancien premier ministre, qui voit derrière cette attitude, une manière pour le pouvoir d'Alpha Condé, de le narguer. Il lance un appel à la mobilisation.

"Une centaine de femmes, tout de blanc vêtues, munies de balais et accompagnées de journalistes, a débarqué ce matin devant mon domicile à Dixinn. Elles se sont mises à faire du tapage et à crier qu’elles sont venues dire à Cellou d’arrêter les violences", a indiqué l'opposant cet après-midi dans un tweet.

Le leader de l'UFDG indexe le Chef de l'Etat d'être derrière cette action et appelle à la mobilisation pour mettre un terme à l'arrogance du pouvoir.

"Alpha CONDE, non content d’avoir confisqué ma victoire, fait occuper, depuis le 20 octobre mes bureaux et mon siège, fait abattre 48 militants de l’UFDG et fait arrêter plus de 300 autres dont de très proches collaborateurs, m’envoie ce groupe de femmes pour me narguer. Mobilisons-nous pour mettre un terme à l’arrogance de ce pouvoir illégal et illégitime. Pas de recul !", a-t-il lancé.

A suivre…

