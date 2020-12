Investiture-Bouréma Condé menace: "Aucune tentative de trouble à l'ordre public ne sera permise…"

CONAKRY-Le gouvernement guinéen a mis en garde les opposants qui projettent des manifestations le 15 décembre 2020, le jour de l'investiture du Président Alpha Condé.

Dans une déclaration lue ce vendredi 11 décembre 2020, le ministre de l'administration du territoire et de décentralisation, a averti qu'il ne saurait être ce jour en Guinée question d'une quelconque marche pacifique ou pas ou d'une quelconque autre manifestation.

" Il y va de l'honneur et de la grandeur de notre Nation. En clair, aucune marche, aucune autre manifestation n'est autorisée. Avis donc aux professionnels des marches interminables et stériles", a menacé le Général Bouréma Condé.

Ce responsable du gouvernement annonce que la journée du 15 décembre est déclarée fériée, chômée payée. Il prévient toutefois que pas une seule tentative de trouble à l'ordre public ne sera permise.

"Le droit constitutionnel du guinéen à marcher, à se rassembler et à manifester est consacré tout comme le sont la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité des citoyens et de leurs biens. En tout état de cause, les services de maintien d'ordre sont réquisitionnés partout où besoin sera de veiller avec les moyens conventionnels mis à leur disposition, au respect de la tranquillité des citoyens et au maintien de la paix dans nos cités. Pas une seule tentative de trouble à l'ordre public ne sera permise", a martelé le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com