Annulation du Conseil des Ministres : voici le vrai du faux !

CONAKRY- C'est une precision de taille ! Contrairement a l'information relayee par une certaine presse, le President Alpha Conde n'a pris aucune decision annulant le Conseil des Ministres qui devait se tenir ce jeudi 10 decembre 2020.

Ce qui s'est passe n'est pas anodin. On serait meme tente de dire que c'est classique. Le Conseil des Ministres a plusieurs fois ete reporte. Pour une raison ou pour une autre, cette traditionnelle rencontre entre le President de la Republique et les membres du Gouvernement, peut etre reportee.

Pour ce qui est du cas de ce jeudi 10 decembre, le Conseil des Ministres a ete reporte afin de permettre aux differentes commissions chargees de l'organisation de la ceremonie d'investiture du President elu de finir leurs differentes taches avant la date du 15 decembre. Le report n'a donc rien a voir avec un quelconque > entre Alpha Conde et le Gouvernement dirige par Dr Ibrahima Kassory Fofana.

A propos du pretendu retrait des Ministres au profit des Secretaires generaux des differents departements, l'information est toute autre egalement. Jusqu'a ce vendredi 11 decembre 2020, le Gouvernement du Premier Kassory Fofana est toujours en place. En >, il n'a pas encore demissionne. Et d'ailleurs, la demission d'un Gouvernement ne saurait passer sous silence. Le Chef de l'executif prend toujours un acte pour assurer la continuite dans la gestion des affaires de l'Etat, des apres la demission du Gouvernement. Ce qui n'est pas encore le cas.

Et c'est aussi ca le journalisme !

