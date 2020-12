3è mandat d'Alpha Condé : Berlin marche sur les "plates-bandes" de Paris…

CONAKRY-Réélu pour un troisième mandat, Alpha Condé qui sera investi le 15 décembre 2020, vient de bénéficier du soutien de Berlin alors qu'il y a deux semaines plutôt Paris souhait "plein succès" au chef de l'Exécutif guinéen.

La République Fédérale d'Allemagne, première économie européenne a assuré au dirigeant guinéen, de son "soutien" pour une politique visant à réconcilier les guinéens en renforçant la cohésion et l'Etat de Droit.

"Vous allez une nouvelle fois assumer les fonctions de président de la république de Guinée, je vous souhaite beaucoup de chance, de succès et de courage dans l'exercice de cette haute responsabilité. Comme partout dans le monde, les hommes et les femmes de Guinée souhaitent eux aussi, un avenir de paix et de prospérité. Le dialogue et l'équilibre au plan politique et sociétal en constituent les éléments fondateurs ", a mentionné Frank-Walter Steinmeier, président de la République Fédérale d'Allemagne.

Alpha Condé prêtera serment ce 15 décembre 2020 en présence de nombreux chefs d'Etats africains notamment. L'opposition qui qualifie cette investiture comme le "baptême du coup d'Etat constitutionnel" appelle à des manifestations le même jour. L'Allemagne promet qu'elle va accompagner la Guinée dans le renforcement de la cohésion et de l'Etat de Droit.

"Soyez assurés que l'Allemagne continuera à l'avenir à vous apporter son soutien pour une politique visant à réconcilier les guinéens en renforçant la cohésion et l'Etat de Droit. Tous mes vœux de réussite vous accompagnent dans l'exercice de vos fonctions dans l'intérêt de l'ensemble de votre pays", a assuré Frank-Walter Steinmeier.

Africaguinee.com