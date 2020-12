Mort d’un accidenté à Ignace Deen : Une plainte annoncée contre l'Hôpital…

CONAKRY-La famille d'Issiagha Fofana, l’accidenté qui est mort à l’hôpital Ignace Deen par ‘’négligence’’ de certains médecins, a décidé de saisir la justice. L’information nous a été confirmée ce jeudi par un proche de la victime.

« Nous avons décidé de porter plainte pour que cette situation qui est en train de causer préjudice aux populations à l’hôpital s’arrête. Nous voulons que ce qui est arrivé à notre frère n’arrive plus à d’autres malades. Nous voulons mettre fin à l’abandon des malades dans nos hôpitaux. Car on vient à l’hôpital pour des soins, mais si c’est pour mourir, alors ce n’est pas la peine. Nous allons porter plainte contre l’hôpital pour la non prise en charge d’un patient accidenté », a expliqué Aboubacar 1 Fofana, contacté ce matin par un journaliste d’Africaguinee.com

Selon ce frère de la victime, la famille va déposer la plainte demain vendredi 11 décembre 2020 au commissariat de Kaloum qui suit l’affaire depuis le dimanche dernier.

« Nous allons demander à ce que les coupables soient identifiés et sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture. Que justice soit rendue, voilà ce que nous espérons dans cette affaire » a martelé Aboubacar 1 Fofana.

Il faut rappeler que c’est le samedi dernier que feu Issiagha Fofana a été accidenté à la Tannerie. Conduit d’urgence à l’hôpital d’Ignace Deen par une équipe de la protection civile, il mourra finalement par négligence des médecins qui ont tardé à le prendre en charge.

Dans la journée du mercredi, le Directeur général de l’hôpital d’Ignace Deen a confirmé la suspension pour ‘’faute lourde’’ de quatre médecins supposés être les responsables de ce qui est arrivé à la victime.

Affaire à suivre

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28