Le Secrétaire d'Etat Lemoyne à l'investiture d'Alpha Condé : "Personne ne le connait en France…"

PARIS-Le député français Sébastien Nadot vient de "tacler" l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron à l'investiture d'Alpha Condé, prévue ce 15 décembre 2020. Cet élu de l'opposition indique que Jean Baptiste LeMoyne est un secrétaire d’Etat que personne ne connaît en France.

Emmanuel Macron a-t-il délégué un "petit-poucet" pour assister à la prestation de serment d'Alpha Condé alors qu'en Côte d'Ivoire c'est Jean-Yves Ledrian qui est désigné pour l'investiture d'Alassane Ouattara ? C'est qu'a voulu insinuer cet élu français. Pour Sébastien Nadot, la France n'a tout simplement pas voulu jouer la "chaise vide". Mais son action n'est pas du tout enthousiaste, selon M. Nadot.

"Le Président Macron a reconnu l’élection et a souhaité du bout des lèvres réussite pour les guinéens et guinéennes. De la même manière Jean Baptiste LeMoyne est un secrétaire d’état que personne ne connaît en France. Et ça montre que la France ne veut pas jouer la chaise vide, mais ce n’est pas du tout enthousiaste", a réagi Sébastien Nadot, interrogé par Africaguinee.com sur le revirement spectaculaire de Paris, concernant le dossier guinéen.

Sébastien Nadot Député de Haute-Garonne, membre de Commission des affaires étrangères, de l'Assemblée Nationale. Il suit de près la situation politique en Guinée. Il a à plusieurs reprises interpelé le Ministre des Affaires étrangères Jean-Yves LE DRIAN pour l'alerter sur le pourrissement de la situation politique et sociale en Guinée. Il appelle surtout à un changement dans l'action diplomatique de la France.

Cet élu français a été blâmé par des officiels guinéens suite à ses différentes sorties médiatiques dans lesquelles il a dénoncé les "dérives autoritaires" du régime de Conakry. C'est notamment le cas du ministre de la jeunesse Mouctar Diallo qui l'a accusé d'avoir exprimé une position partisane

"Puisque des ministres m’ont interpellé pour me dire que je ne comprenais pas la situation... pourquoi leur pays ne m’a pas invité à cette investiture ?", s'interroge Sébastien Nadot.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

