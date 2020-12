FMI : les 5ème et 6ème revues du PEF de la Guinée approuvées par le CA…

CONAKRY- C’est une aubaine pour l’économie guinéenne en cette fin d’année 2020, marquée par un contexte socio-politique et sanitaire difficiles ! Le conseil d’Administration (CA) du Fonds Monétaire International (FMI) vient d’approuver les 5ème et 6ème revues du Programme économique et financier de la Guinée (PEF) appuyé par la Facilité Elargie de crédit (FEC), a appris Africaguinee.com.

Le conseil d’administration du FMI a approuvé lors de sa réunion tenue le 09 décembre 2020 à Washington, l’achèvement des 5ème et 6ème revues du PEF de la Guinée appuyé par la facilité élargie de crédit.

Cela permet ainsi à la Guinée de bénéficier d’un concours financier immédiat de 34,426millions dts soit 49,471 millions $ complétant le total de décaissement au titre de l’accord FED pour l’équivalent de 120,488 millions de dts soit environ 170 millions $ octroyés à la Guinée depuis l’approbation du programme triennal le 11 décembre 2017.

Dans un communiqué lu dans les ondes des medias d’Etat, le ministre de l'Economie et des finances, a indiqué que ces revues concluantes à l’instar de celles qui l’ont précédé, sont la concrétisation des bonnes performances réalisées par le gouvernement dans le cadre de son Programme économique et financier, faisant l’objet de revue semestrielle dont les dernières en date ont porté sur les résultats à fin décembre 2019 et à fin juin 2020.

‘’Au-delà du concours financier elle nous permet de mobiliser pour soutenir notre budget et notre balance des paiements. En dépit d’un contexte national et international difficile marqué par la pandémie de Coronavirus, le gouvernement a réussi à mettre en œuvre les mesures correctives pour atteindre les objectifs du programme de l’année 2019 et sur le reste l’année 2020 ouvrant ainsi de bonnes perspectives pour l’économie guinéenne en 2021 en terme de stabilisation macro-économique et de relance de la croissance économique’’ , a mentionné le ministre Mamadi Camara.

Toutefois, prévient-il, la Guinée est encore exposée aux risques liés à la crise sanitaire due au Coronavirus, d’où la nécessité pour les populations de renforcer les gestes barrières édictées par les autorités sanitaires.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+ 224) 655 31 11 13