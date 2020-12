Economie Guinéenne : l'inflation en hausse, la croissance chute…

CONAKRY- L'Economie guinéenne a durement été impactée par les effets de la pandémie de Covid-19. Preuve éloquente de cet impact, la Guinée n'a pas pu atteindre l'objectif qu'elle s'était fixée en 2020. C’est-à-dire avoir un taux de croissance de 6%. Un autre aspect qui est source d'inquiétude, c'est la hausse de l'inflation qui bondit à deux chiffres.

"L’exécution de la Loi des Finances Initiales 2020 s’est déroulée sur fond de pandémie de coronavirus. Cette toile de fond va être permanente dans toute l’analyse de l’année 2020. La pandémie a eu pour corollaire, premièrement, le bouleversement de l’équilibre budgétaire. Le taux d’inflation a atteint 2 chiffres alors qu’on avait projeté de 1 chiffre. L’augmentation des prix du transport et des denrées alimentaires seraient à la base de cette hausse. Deuxièmement, le taux de croissance a été revu un peu à la baisse. En effet, alors qu’on tablait sur un taux de croissance de 6% en 2020, on a enregistré 5,2%", a expliqué ce jeudi 10 décembre 2020, le ministre de l'Economie et des Finances.

Selon Mamadi Camara, malgré tout l’économie guinéenne a fait preuve d’une grande résilience au cours de cette pandémie. Cette résilience, a-t-il précisé est due principalement au secteur minier et agricole. Toutefois, il y a un autre point qui vient édulcorer le tableau. C'est la baisse des recettes. A ce niveau, le manque à gagner est très important. "Les recettes collectées n’ont pas atteint les prévisions initiales. On note une moins-value importante", laisse entendre le ministre de l'Economie et des Finances, sans donner de chiffres.

Le plan de riposte de la pandémie mis en place par le gouvernement introduit des mesures d’absorption des chocs provoqués par le coronavirus sur le plan sanitaire et économique, note le ministre. Pour financer ces interventions, le gouvernement s’est appuyé, d’abord, sur ses propres ressources. Ensuite, il y a eu recours à l’intervention des bailleurs de fonds, notamment, le FMI à travers la Facilité du crédit rapide, la Banque mondiale à travers des dons, l’Union européenne ainsi que la Banque africaine de développement. D’autres concours extérieurs ont été également mobilisés, a-t-il indiqué.

Au cours des 3 années du programme économique et financier appuyé par la FEC (facilité élargie de crédit) conclu avec le FMI (fonds monétaire international), l’économie guinéenne a connu une croissance, en moyenne, qui se situe au-dessus de 5%. "Nos réserves de change sont passées de 2,6 mois à 3, 9 mois de couverture des importations. Notre pays a accru ses dépenses d’investissements en infrastructures consacrant ainsi 4,75% du PIB (produit intérieur brut) au financement des routes et de l’énergie, principalement le barrage de Souapiti", explique le ministre Mamadi Camara.

Oumar Bady Diallo

Pour Africguinee.com